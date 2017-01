Brasil de Pelotas acerta com atacante Bruno Lopes, ex-Criciúma

Em Portugal, Bruno Lopes fez quatro jogos e não marcou nenhum gol | Foto: Divulgação/Arouca

O Brasil de Pelotas acertou, nesta quinta-feira (12), com o atacante Bruno Lopes, de 21 anos. O jogador, revelado pelo Criciúma, chega por empréstimo do Arouca, de Portugal, até 30 de junho deste ano. O comunicado oficial foi feito pelo clube português, através da página oficial no Facebook. “O FC Arouca deseja muita sorte ao atleta neste novo desafio”, descreve a publicação.

Bruno Lopes reforçará o técnico Rogério Zimmermann nas disputas do Campeonato Gaúcho, na Copa da Primeira Liga e nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta pode atuar como centroavante ou como extremo pelo lado direito.

Tido como uma das jóias da base do Criciúma, especialmente após o vice-campeonato da Copa do Brasil sub20 de 2013, Bruno Lopes não vingou no clube de Santa Catarina. Em 74 jogos, marcou apenas dez gols e constantemente foi alvo de críticas por parte dos torcedores.

A saída do Tigre também foi conturbada. Após expulsão no jogo final do primeiro turno do Campeonato Catarinense, diante da Chapecoense, Bruno Lopes foi utilizado em algumas partidas, mas acabou afastado em seguida pela direção. Após semanas treinando em separado, foi negociado com o Arouca, que comprou 50% dos direitos econômicos do atleta.

Em Portugal, o atacante não teve sequência e somou apenas 36 minutos em quatro jogos na temporada europeia, sem marcar nenhum gol. O contrato de Bruno Lopes com o Arouca vai até junho de 2019.

João Afonso deve ser anunciado logo

O Brasil também deve anunciar outro jogador com passagem recente pelo Criciúma: João Afonso, volante, também de 21 anos. Ele defendeu o Tigre em 2016 e deve chegar por empréstimo do Internacional.

O atleta já treina com o elenco e aguarda apenas a documentação do clube colorado para ser anunciado de forma oficial. João Afonso foi formado no próprio Inter e acumula passagens também pela Chapecoense.