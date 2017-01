Guia VAVEL do Campeonato Cearense 2017

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

Vai rolar a bola nos gramados cearenses. Disputado pela primeira vez em 1914, o Campeonato Cearense chega na sua 103ª edição e promete ser bastante equilibrado, ainda mais pelo fato do Fortaleza estar se sobressaindo sobre o Ceará nos últimos dois anos, que tentará recuperar uma "hegemonia" que foi sua no começo desta década.

Regulamento

O regulamento para o campeonato deste ano é meio confuso. Serão dez times na primeira fase - Ceará, Fortaleza, Uniclinic, Ferroviário, Horizonte, Tiradentes, Guarany de Sobral, Guarani de Juazeiro, Itapipoca e Maranguape -, que jogam entre si, em turno único, e num total de nove partidas para cada uma das dez equipes; se classificam oito e dois são rebaixados.

Diferente dos anos passados, a segunda fase se inicia com duelos de quartas de finais, com jogos de ida e volta e sem considerar o saldo de gols, com o primeiro colocado na primeira fase enfrentando o oitavo, segundo o sétimo e aí por diante. Após os quatro classificados serem conhecidos, o campeonato entra num sistema de playoffs, com esses times num grupo só, se enfrentando e precisando de seis pontos para se classificar, como explicou o gerente de competições da Federação Cearense de Futebol (FCF), Julio Manso.

"A semifinal é a questão do playoff. Para entender a dica é: só não tem o terceiro jogo se a mesma equipe ganhar os dois primeiros jogos. É a única possibilidade. Qualquer outra possibilidade tem o terceiro jogo. Terminou o terceiro jogo, você soma os pontos das duas equipes, independente de saldo de gols. Se for empate o número de pontos a partir do terceiro jogo, decisão por pênaltis. Então você pode ter decisão por pênaltis em nos casos: três empates ou uma vitória para cada lado e um empate".

Depois disso, os dois primeiros classificados decidem a final no mesmo formato dos outros anos, com o time de melhor campanha podendo jogar por dois empates para ser campeão.

Os favoritos

Passam os anos e a supremacia da dupla Ceará e Fortaleza no futebol cearense segue. Pelo maior poder financeiro, além do atrativo para contratar bons jogadores, a dupla Vovô e Leão chegam como favoritos mais uma vez, deixando uma dúvida na cabeça de qualquer "vidente" de quem será o campeão, tendo em vista que ambos os times sempre fazendo jogos equilibrados e emocionantes.

Quem pode surpreender

Em 2016 foi o Uniclinic... quem será em 2017? Depois dos dois grandes, dizer quem pode surpreender é uma incógnita. Por jogar a Copa do Nordeste este ano, além de ter sido vice-campeão cearense ano passado, o Uniclinic tem tudo para aprontar mais uma vez e a missão é essa. Além dele, Ferroviário, que retornou à elite, Horizonte, campeão da Série B cearense ano passado, além do Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro devem fazer um barulho. Vários candidatos para uma possível surpresa.

Atual campeão

Atual bicampeão, o Fortaleza vai em busca do tricampeonato. No ano passado, o título veio de maneira tranquila, tendo em vista que o rival Ceará não se classificou nem para as semifinais, deixando um caminho bem mais tranquilo para o Leão, que passou sobre o Uniclinic na decisão e agora vai em busca do seu terceiro título seguido.

Maiores campeões