Guia VAVEL do Campeonato Paranaense 2017

O Campeonato Paranaense de Futebol de 2017 irá começar no dia 29 de janeiro (domingo). Essa será a 103ª edição da competição. Coritiba (37 títulos) e Atlético Paranaense (23 títulos) são os maiores campeões da competição estadual. O Furacão quer manter o título conquistado na última temporada, porém os clubes do interior podem chegar com força.

Participantes da edição 2017

Cianorte Futebol Clube, Clube Atlético Paranaense, Coritiba Foot Ball Club, Foz Do Iguaçu Futebol Clube, Futebol Clube Cascavel, J. Malucelli S.A, Londrina Esporte Clube, Paraná Clube, Prudentópolis Futebol Clube, Paraná Soccer Tecnichal Center (Pstc), Rio Branco Sport Club e Toledo Colônia Work

Regulamento

O sistema de disputa do Campeonato Paranaense deste ano será dividido em quatro fases. 1-Pontos Corridos, 2-Quartas de Final, 3-Semi Final e 4-Final. Na primeira fase as 12 equipes se enfrentam entre si em turno único. Os oito melhores times da segunda fase avançarão para as Quartas de Final. Os dois clubes com menor pontuação serão rebaixados para a segunda divisão estadual.

Quartas de Final

Nas Quartas de Final os times classificados com a melhor campanha enfrentarão os classificados de pior campanha em jogo único. O primeiro colocado irá enfrentar o oitavo colocado e assim por diante. Em caso de empate a vaga para a próxima fase será decidida em cobranças de pênaltis.

Semi Finais

Também em jogo único, nas Semi Finais, os clubes classificados com a melhor campanha enfrentarão os piores classificados. Terá o mando de campo a equipe com melhor classificação, considerando a primeira e a segunda fase. Os vencedores avançam para a quarta fase, a grande Final.

Final

Os dois melhores clubes se enfrentarão na grande Final da competição estadual. Diferente das fases anteriores, a final será realizada em dois jogos. O mando de campo do segundo e decisivo jogo será do clube que houver somado o maior número de pontos nas três fases anteriores. Quem somar o maior número de pontos nas duas partidas da final será declarado o Campeão Paranaense de 2017. Em caso de empate o primeiro critério avaliado será o saldo de gols e, persistindo o empate o campeão será conhecido em cobranças de pênaltis.

Campeão do Interior

Em jogo único e com sistema de disputa igual ao da quarta fase, disputarão o Troféu Campeão do Interior, dois clubes que, cumulativamente, não sediados na cidade de Curitiba, que não tenham se classificado para a Quarta Fase do campeonato, e que possuam a melhor colocação na classificação geral.

Os favoritos

Atlético Paranaense e Coritiba mais uma vez são os favoritos para a conquista da competição estadual. Os dois clubes da capital também são os únicos do estado na Série A do Brasileirão. Com um orçamento maior, comparado ao dos outros clubes, a dupla Rubro Negra e Alviverde vem com força para conquistar o título.

Quem pode Surpreender

A última “surpresa” que aconteceu no Campeonato Paranaense foi em 2015, quando o Operário venceu o Coritiba na final estadual. Um ano antes a dupla Atletiba já havia ficado de fora da final. Londrina e Maringá fizeram a final de 2014, o time de Londrina venceu.

Londrina Esporte Clube e Paraná Clube são os times que podem surpreender na edição de 2017. Ambos os clubes estão na segunda divisão nacional e por conta disso podem vir a surpreender no estadual.

Atual Campeão

(Foto: Divulgação / Atlético Paranaense)

O Clube Atlético Paranaense é o atual Campeão estadual. O clube voltou a vencer a competição após seis temporadas sem o título. Também havia duas temporadas que o clube não chegava nem na final da competição. Contando com a força da Arena da Baixada o Atlético espera manter o título da competição. Vale lembrar que o Furação ainda disputa a Copa Libertadores da América nesta temporada.

Confira os Campeões