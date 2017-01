Paulista e São Carlos brigam por vaga nas quartas da Copinha

Google Plus

Paulista e São Carlos brigam por vaga nas quartas da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Paulista e São Carlos entram em campo neste sábado (14) em partida válida pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo, uma das vagas para as quartas de final do torneio sub-20. Por ter umas das melhores campanhas, o time de Jundiaí joga em casa, a partir das 18h30, no estádio Jaime Cintra.

O Paulista tem uma das melhores campanhas dentre os times que seguem na Copinha. Foram cinco vitórias em cinco jogos, todos pelo placar de 1 a 0 (RB Brasil, Vitória da Conquista e Joinville na fase de grupos. Atlético Goianiense e RB Brasil, novamente, nas fases seguintes).

A defesa sólida é a destaque na competição até aqui, no entanto, o ataque não segue o mesmo embalo e anotou apenas cinco gols. A forte marcação e o fator casa fazem do Paulista favorito no confronto.

Águia embalada

O São Carlos chega embalado às oitavas de final após vencer o Vasco da Gama jogando em casa na quinta-feira pelo placar de 1 a 0. Na última atividade comandada pelo técnico Marcelo Albino, apenas um treino tático e bolas aéreas foram treinadas.

A Águia da Central busca sua melhor participação da Copa São Paulo. Nas duas vezes que chegou às oitavas de final o São Carlos avançou em 2008, quando eliminou o Cruzeiro nas penalidades máximas após empate sem gols no tempo normal. Em 2014, foi eliminado pelo Internacional/RS após derrota por 2 a 1.



Quem levar a melhor do confronto em Jundiaí irá encarar a Chapecoense nas quartas de final. O time catarinense garantiu vaga na próxima fase após bater o Ituano por 1 a 0.

A Federação Paulista de Futebol deve anunciar as datas e horários das quartas de finais após a partida.