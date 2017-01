Guia VAVEL do Campeonato Goiano 2017

Guia Goianão

O mês de janeiro chegou e os campeonatos estaduais vieram juntos para acompanhar o início de temporada de vários clubes do Brasil, e em Goiás, não vai ser diferente. A 74ª edição do Campeonato Goiano está bem próxima de começar e os ânimos dos torcedores goianos estão á flor da pele.

Créditos Foto: Divulgação/FGF

As dez equipes que irão representar suas torcidas e suas cidades já estão se preparando fortemente para a disputa do estadual mais popular do Centro-Oeste. Os participantes se revezam dos mais tradicionais times até algumas caras novas na competição.

Em Goiânia, teremos a participação das três equipes mais fortes do estado: Atlético Goianiense, único representante goiano na Série A do Brasileirão, Goiás, o maior campeão goiano de todos, e o Vila Nova, com uma grande torcida e com um grande potencial para ir longe.

Perto de Goiânia, alguns times vêm crescendo, já chegaram perto de conquistar o estadual e nessa temporada, não vão aliviar para ir em busca desse objetivo. É o caso da Aparecidense, de Aparecida de Goiânia, e também do Anápolis, da cidade de Anápolis.

Mas não é apenas o Anápolis que leva o nome de sua própria cidade, pois teremos também a participação do Itumbiara e do Goianésia, times tradicionais do estado e que tem histórias para contar. Teremos caras novas como o Rio Verde e o Iporá, que subiram agora para a primeira divisão do estadual, no lugar de Anapolina e Trindade.

Outra equipe bem tradicional do Goianão e atualmente, o único bicampeão goiano do interior, é o CRAC, da cidade de Catalão. O Leão do Sul tem uma das torcidas mais fanáticas do interior goiano e que fazem o estádio Genervino da Fonseca ser um caldeirão.

Ser campeão é um desejo de toda a equipe do interior goiano, e todos os times sabem que não é fácil tirar a hegemonia dos clubes das capitais. As únicas equipes do interior que conquistaram títulos goianos foram o Anápolis, CRAC, Itumbiara e também o Goiatuba, que hoje se encontra licenciada e não disputa mais torneios profissionais.

Na lista dos times das capitais, a disparidade é grande se for comparado aos clubes do interior. O Goiás é time com mais títulos estaduais entre todos, com 26 conquistas. Logo depois, vêm o Vila Nova com 15 títulos, e em terceiro o Goiânia com 14 títulos, porém, o Galo da capital hoje se encontra na segunda divisão do estadual, mesmo tendo um passado glorioso.

O Atlético Goianiense, que hoje faz sua história no cenário nacional é apenas o quarto clube da lista de títulos, com 13 taças. A grande maioria desses títulos foi conquistado no passado do Atlético quando o clube rubro-negro era um dos mais fortes do estado, juntamente com o Goiânia.

A utilização de estádios nesse estadual vai ser maior que o normal. Só na capital, quatro estádios serão utilizados: O moderno estádio Olímpico e o estádio Serra Dourada, que pertencem ao governo, e os estádios da Serrinha e do OBA, que pertencem ao Goiás e ao Vila Nova, respectivamente. O Atlético não usará seu estádio, Antônio Accioly, pois está em fase de reforma, sendo assim, a maioria dos jogos com mando do Dragão será no estádio Olímpico.

No interior, também temos vários estádios tradicionais que serão utilizados, como o estádio Juscelino Kubitschek (JK), em Itumbiara, que foi o estádio onde Ronaldo Fenômeno estreou pelo Corinthians em 2008. Teremos também o estádio Jonas Duarte, em Anápolis, um dos maiores estádios do interior.

Em Goianésia, o estádio Valdeir José de Oliveira, maior trunfo da equipe do Goianésia, ainda é uma incógnita para o campeonato, pois a reforma está sendo atrasada pela prefeitura da cidade. Em Rio Verde, o grande estádio Mozart Veloso do Carmo teve ajuda até de torcedores do clube para auxiliar nas obras e entregar o estádio.

Para completarmos a lista, ainda teremos estádios em Aparecida de Goiânia, Iporá, Catalão, com Aníbal Batista Toledo, Ferreirão e Genervino da Fonseca, respectivamente. São estádios que fazem o diferencial para a torcida e para o clube da cidade.

REGULAMENTO

Créditos Foto: Divulgação/FGF

O Campeonato Goiano funciona de uma forma bem diferente dos demais estaduais. São dez equipes que são divididas em dois grupos, ou seja, cada grupo tem cinco times e que irão disputar três turnos no campeonato.

No primeiro turno, as equipes do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B, em jogos de ida, e no segundo turno, em jogos de volta. Já no terceiro turno, as equipes do mesmo grupo se enfrentam apenas em jogos de ida, e em cada rodada, um time de cada grupo folga.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais da competição, já os dois times que menos pontuarem, podendo ser do mesmo grupo, são rebaixados para a segunda divisão do Goianão. O primeiro e o segundo colocado na classificação geral tem a vantagem de decidir em casa nas semifinais.

As semifinais são disputadas em jogos de ida e volta, e caso termine empatado no placar, a classificação é definida nas disputas de pênaltis. O mesmo ocorre na final da competição. Isso foi uma mudança que foi feita pela federação em 2016.

A primeira experiência de disputa de pênaltis no Goianão ocorreu na grande final de 2016 entre Goiás e Anápolis, onde o Verdão levou a melhor e ficou com o título. Nos anos anteriores, o primeiro colocado na classificação geral tinha a vantagem do empate, ou seja, caso o placar terminasse empatado, o melhor colocado vencia. A equipe do Goiás venceu o campeonato de 2012 e 2013 com essa vantagem.

O Campeonato Goiano terá início no dia 28 de janeiro, com um clássico entre Atlético-GO e Vila Nova, no estádio Olímpico. A rodada se completará com outros quatro jogos no dia 29.

OS FAVORITOS

ATLÉTICO-GO

Créditos Foto: Divulgação/Atlético-GO

A equipe do Atlético-GO que teve uma temporada brilhante no ano passado e conseguiu o título e o acesso para a Série A do Brasileirão, dessa forma, o clube rubro-negro volta bem mais motivado a voltar a brigar pelos títulos no Campeonato Goiano.

A última vez que o Dragão faturou o título do Goianão foi em 2014, quando o zagueiro Lino marcou um gol heroico no último minuto de jogo em cima do Goiás. Porém nos anos seguintes, 2015 e 2016, o Atlético sequer participou da final do campeonato e viu o Goiás faturar dois títulos em cima de Aparecidense e Anápolis.

Esse ano pode ser de mudança. Mesmo com a saída dos principais jogadores do Dragão como o meia Magno Cruz, que foi para o futebol sul-coreano e o volante Michel, que foi para o Grêmio, novos atletas vem chegando para compor o elenco.

Entre os reforços do Atlético, se destacam o zagueiro Roger Carvalho que atuou no Palmeiras, os atacantes Williams e Alípio e o lateral-esquerdo Wanderson, que se juntaram a alguns importantes jogadores que permaneceram no elenco como Jorginho e Júnior Viçosa.

GOIÁS

Créditos Foto: Divulgação/Goiás E.C

Mesmo vindo de uma temporada ruim, o Goiás sempre entra forte em busca do título do Campeonato Goiano. Nesse ano de 2017, o clube esmeraldino contratou jogadores conhecidos no futebol brasileiro, além de algumas apostas, que podem fazer a diferença para o clube.

A última vez em que o Goiás ficou de fora de uma decisão do Campeonato Goiano foi no ano de 2010, quando foi eliminado pelo Atlético nas semifinais. De 2011 pra cá, o Verdão chegou na decisão em todas as vezes e venceu em 2012, 2013, 2015 e 2016. Perdeu apenas nos anos de 2011 e 2014.

Considerado por muitos o "rei do estado", por ser o maior campeão da competição, o Goiás montou uma equipe que está sendo considerado por grande parte dos analistas como a favorita para faturar o título mais uma vez. As contratações não foram numerosas, mas de grande qualidade.

Os principais reforços da equipe do Goiás foram o goleiro Marcelo Rangel, os meias Jean Carlos e Tiago Luís, o volante Pedro Bambu e o zagueiro Fábio Sanches. Além desses nomes, o Goiás conseguiu manter nomes importantes em seu elenco como os atacantes Léo Gamalho e Walter, além do treinador Gilson Kleina.

VILA NOVA

Créditos Foto: Divulgação/Vila Nova F.C

Depois de surpreender na Série B do ano passado fazendo uma campanha muito acima do esperado, o Vila Nova vem com novidades para 2017 e com o objetivo de surpreender e tentar o que não consegue há mais de 11 anos: ser campeão goiano.

A última vez que o Vila Nova chegou à final do Goianão e que foi campeão ocorreu em 2005, quando o clube colorado venceu o Goiás nos pênaltis na final em um Serra Dourada lotado. De lá pra cá, o Vila não obteve muito sucesso. Chegou a cair nas semifinais em algumas vezes e em outras ocasiões, fez campanhas fracas, como no ano de 2014, onde foi rebaixado para a segunda divisão do estadual.

Apesar de tudo, o Vila Nova se encontra com uma moral diferente nos dias de hoje e a reformulação da equipe vem trazendo muita confiança. Com o novo treinador, Mazola Júnior, e também os novos reforços, entre eles os principais, como o meia Hiroshi, o zagueiro Wesley Matos e os atacantes Ruan e Wallyson, o Vila espera quebrar esse tabu de anos e chegar à decisão do campeonato novamente.

A equipe do Tigrão poderá utilizar o Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), seu estádio particular, nas partidas durante o campeonato, aproximando o clube de sua torcida e podendo se tornar um adversário difícil de ser batido em seus domínios.

QUEM PODE SURPREENDER

CRAC

Créditos Foto: Divulgação/CRAC

Já são vários anos que o CRAC não consegue fazer uma campanha de destaque no Campeonato Goiano. A equipe se acomodou e faz tempo que não chega às semifinais do estadual, coisa que antigamente era muito frequente, porém, esse ano parece ser diferente.

O Leão do Sul ganhou apoio da nova prefeitura de Catalão e usou isso para montar uma equipe competitiva, com o objetivo de ir longe no campeonato e quem sabe, buscar o terceiro título da competição. A diretoria do CRAC contratou bons jogadores para o Goianão.

O mais conhecido deles é o atacante Frontini, que estava no Vila Nova, além do meia Fernandinho, que estava no futebol paulista e o lateral-direito Jorginho, que estava no Vitória da Conquista. Outro destaque importante na equipe catalã vem da defesa, que é o zagueiro Rafael Morisco.

APARECIDENSE

Créditos Foto: Divulgação/A.A Aparecidense.

A Aparecidense vem montando equipes cada vez mais fortes para a disputa do Campeonato Goiano. Depois de ter sido vice-campeã goiana no ano de 2015, o clube quer fazer história novamente e tentar conquistar a taça dessa vez.

Jogando no estádio Aníbal Batista Toledo, onde é bem difícil de ser batida, a equipe do Camaleão vem se reforçando em alto nível para tentar encontrar espaço no topo da tabela do Goianão, quando a competição se iniciar. Entre os reforços, se destacam os meias Elias, ex-Atlético-GO, Roberth, que já passou por várias vezes pela Aparecidense, os volantes Foguinho e Lusmar, além do atacante Tozim, ex-Luverdense, e do goleiro Pedro Henrique, ex-Goiás.

No comando de Zé Teodoro, o objetivo da Aparecidense é ir longe no estadual, para também conseguir uma vaga para a Série D do Brasileirão. No ano passado, a equipe do Camaleão chegou à disputar uma Copa do Brasil e a Copa Verde, além da quarta divisão nacional.

ANÁPOLIS

Créditos Foto: Divulgação/Anápolis F.C

Atual vice-campeão goiano, o Anápolis chega forte novamente para a disputa do Campeonato Goiano. O título e o bicampeonato do Galo da Comarca bateu na trave no ano passado, mas a diretoria e a torcida espera ver o time repetir a boa campanha e ir longe na competição.

Jogando no estádio Jonas Duarte e sendo o único representante da cidade na elite do futebol goiano, já que a Anapolina foi rebaixada, o Anápolis trouxe bons nomes para esse campeonato, entre eles, o volante Alisson, ex-Vila Nova, o goleiro Wagner Bueno, também ex-Tigre. O atacante Luan, de 20 anos, que veio emprestado pelo Bahia, também irá reforçar o Galo e também o lateral-esquerdo Kim, ex-Botafogo.

A equipe do Tricolor do Boa Vista também irá contar com peças importantes no Anápolis, como o atacante Rafael Furlan, que é a grande esperança de gols do clube para o Goianão. Os amistosos do Galo para o estadual vem trazendo ânimo para o torcedor. A equipe goleou o Abadiânia (GO) por 8 a 0, empatou com o Brasiliense (DF) em 1 a 1 e venceu o Real (DF), por 2 a 1.

ATUAL CAMPEÃO

Créditos Foto: Divulgação/Goiás E.C

Mesmo não tendo um dos melhores anos em 2016, o Goiás manteve seu momento de glória e sucesso quando foi mais uma vez, campeão goiano. A equipe esmeraldina conquistou o título em cima do Anápolis após um empate disputado no Serra Dourada e o brilho do goleiro Ivan nas penalidades, que defendeu um pênalti importante.

A partida foi bem disputada do início até o fim e o Goiás começou na frente no placar com gol do meia Léo Sena, e que considera até hoje como um dos gols mais importantes de sua carreira. O Anápolis chegou o empate no final do primeiro tempo com gol Hélder e mesmo com pressão dos dois times, a disputa ficou para os pênaltis.

A equipe do Goiás bateu as penalidades com Daniel Carvalho, Anderson Salles, Wendel, Deivid Duarte e Rafhael Lucas. Todos os pênaltis foram convertidos, e o Anápolis estava também indo muito bem na disputa, mas o zagueiro Leandro Euzébio, que curiosamente é ex-jogador do Goiás, errou a penalidade.

Aquele título foi o bicampeonato do Goiás, que já tinha ganho o campeonato de 2015 e tenta agora, o tricampeonato goiano. A maior sequência de títulos goianos já pertence ao Goiás, que já foi pentacampeão e hoje tenta superar essa marca.