Guia VAVEL do Campeonato Carioca 2017

Fotomontagem: Editoria de Arte/VAVEL.com

O torneio mais tradicional do país está de volta. Agora em novo — e controverso — formato, o Campeonato Carioca agitará o futebol do Rio de Janeiro nos primeiros meses do ano. Contando com os quatro grandes clubes em momentos diferentes, o Estadual poderá reunir novamente a força dos favoritos e a briga das surpresas, visto que as equipes se reforçaram bem durante a pré-temporada.

Os doze clubes que disputam o título da Taça Guanabara, Taça Rio e do Carioca já estão definidos. Após a fase inicial com um pequeno campeonato entre os clubes menores, Portuguesa e Nova Iguaçu estão classificados para a segunda fase.

A Taça Guanabara começará nesta quarta-feira (25), com os principais jogos sendo disputados já no final de semana. A grande final estadual será apenas no dia 7 de abril.

Com isso, Bonsucesso, Cabofriense, Campos e Tigres disputam quadrangular para definir quem será rebaixado para a Série B e disputará a edição de 2017. Os jogos começam a ser disputados no próximo sábado (4).

Regulamento sofre mudanças e gera reclamações

A partir de 2017, o Carioca terá novo formato e aumentará o tempo de disputa dos clubes menores, eliminando e rebaixando alguns antes mesmo do início da competição.

Agora, a primeira fase será jogada por seis clubes, incluindo os quatro de pior campanha do ano anterior (exceto América e Friburguense, rebaixados) e os dois promovidos da Série B. Os dois melhores avançam à fase principal, enquanto os outros quatro disputam o quadrangular do rebaixamento e os dois piores times caem para a Segunda Divisão de 2017.

A fase principal mantém o formato anterior. São dois grupos de seis equipes cada que duelam em dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio. As semifinais e finais dos turnos são em jogo único. Nas semifinais dos turnos, os times com as melhores campanhas nos grupos terão vantagem do empate.

Nesta edição, os campeões de cada turno garantem vaga para a semifinal, sendo os dois outros semifinalistas as equipes melhores colocadas na classificação geral. Caso um time vença a Taça Guanabara e a Taça Rio, os três melhores classificados completam a disputa por vagas na grande decisão. A vantagem do empate fica com os campeões de cada turno. A semi terá jogo único, mas a final será em ida e volta.

Os quatro primeiros colocados disputarão a Copa do Brasil de 2018.

Quatro grandes são favoritos ao título

Rubro-negro terá grande desafio em 2017 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como em todos os anos, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro disputam o título estadual. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense chegam ao Campeonato Carioca em momentos completamente diferentes. Se alguns ainda tentam convencer a torcida, outros chegam embalados após um 2016 promissor.

O Flamengo foi o time que ficou em melhor colocação do futebol carioca no último ano. Apesar do péssimo início de ano, o rubro-negro conseguiu se firmar quando o técnico Zé Ricardo assumiu o comando técnico da equipe ainda no início do Brasileirão. Com mudanças em campo e a chegada de Diego, o Fla se acertou e começou a disputar inclusive o título, terminando o ano como grande surpresa da temporada.

Agora, Zé e companhia precisam convencer seu torcedor e mostrar que o clube seguirá crescendo a cada ano. Com chegadas importantes de Conca e Rômulo, o Flamengo chega forte no Carioca de 2017 e promete brigar pelo primeiro título da temporada.

Já o Vasco vive momento bem diferente. Após o grande e empolgante início de ano, a equipe cruzmaltina acabou pagando o preço por ter um elenco envelhecido, sofrendo e muito no fim da Série B. O clube, que precisou driblar dificuldades dentro e fora dos gramados, além de tensões com a torcida, ficou sem o título nacional e ainda lutou para conseguir a vaga na primeira divisão.

Em 2017, Cristóvão Borges seguirá tentando fazer o Vasco voltar ao patamar que merece. Apesar da desconfiança vascaína, a equipe lutará pelo terceiro título seguido no Campeonato Carioca e tentará iniciar a temporada com o pé direito.

O Botafogo conseguiu inverter um panorama inicial ruim e terminou o ano classificado para a Libertadores da América. Com mudanças no elenco e a chegada de Montillo, o treinador Jair Ventura poderá começar o trabalho desde o primeiro jogo e não terá missão fácil. Além do Estadual, a equipe divide atenções com o torneio continental, precisando focar apenas em uma competição nesse início de ano.

A grande incógnita será o Fluminense. Mesmo promissor em 2016, a equipe não conseguiu se afirmar e acabou decepcionando sua torcida. Em ano eleitoral, o clube conquistou a Primeira Liga ainda no primeiro semestre, mas sofreu em todas as outras competições e acabou ficando fora da zona de classificação para a Libertadores. Agora o tricolor terá que investir em um elenco sem grandes nomes, mas que pode fazer mais do que o último ano.

Bangu pode surpreender com Loco Abreu

O Carioca de 2017 contará com figuras ilustres em times de menor expressão. Mesmo com o Boavista se reforçando bem e comandado por Joel Santana, o clube mais cotado ao posto de possível surpresa será o Bangu.

Se movimentando bem no mercado, a equipe contratou Loco Abreu, atacante e ídolo do Botafogo. O uruguaio foi muito esperado pelo clube e a expectativa é de bom desempenho. Além dele, Damián Eroza, ex-Nacional de Montevidéu, e o zagueiro Leonardo Luiz, ex-Fortaleza, também estão disponíveis para o técnico técnico Eduardo Allax.

Vasco da Gama é o atual campeão carioca

(Foto: Divulgação/Vasco)

Em 2016, o Estadual começou com diversas polêmicas envolvendo a Federação do Rio e grandes clubes, como Fluminense e Flamengo. O resultado foram muitos embates no tribunal e protestos em campo, gerando um conflito que ainda se estende neste ano.

Apesar do ano ruim, o Vasco começou a última temporada com o pé direito. Embalado pelo elenco organizado e o bom trabalho feito por Jorginho, a equipe não desanimou com a queda para a Série B em 2015 e conseguiu ótimo desempenho durante o Estadual. Em alta, Nenê foi o principal jogador vascaíno e levou a equipe ao título da Taça Guanabara.

Pelo segundo ano seguido, visto que a grande final de repetiu em 2015, o Vasco da Gama bateu o Botafogo por 1 a 0 no primeiro jogo, conseguindo o empate por 1 a 1 no segundo e levantando mais uma taça do Campeonato Carioca.