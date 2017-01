Guia VAVEL do Campeonato Maranhense 2017

O Campeonato Maranhense de futebol vai para sua 98ª edição, que terá início no dia 29 de janeiro. Nesse especial da VAVEL Brasil, você entenderá um pouco mais sobre o funcionamento e história da competição.

O maior campeão do torneio é o Sampaio Corrêa, que disputou a série B do Campeonato Brasileiro de 2016, com 32 títulos, seguido de Moto Club com 25 e Maranhão com 15.

A primeira equipe a erguer esse troféu foi o Luso Brasileiro, em 1918. O Luso possui apenas 8 títulos, conquistados num espaço de 10 anos, onde criou uma hegemonia, de lá pra cá a equipe não chegou nem ao vice. Nos de 1929 e 1936 não houve campeonato e em 1931, por motivo de revolta do Sampaio Corrêa com o regulamento, o campeonato não foi concluído.

Regulamento é igual ao de 2016

O regulamento prevê dois grupos com 4 times. No grupo A estão: Sampaio Corrêa, Santa Quitéria, São José de Ribamar e Imperatriz. No B estão: Maranhão, Cordino, Americano e, o atual campeão, Moto Club.

Cada grupo terá seis jogos, com as 4 equipes se cruzando em jogos de ida e volta. O primeiro do grupo A encara o segundo do grupo B e o primeiro do B encara o segundo do A na fase de semifinal da competição, que será definida em jogo único em campo ainda a definir pela federação. A final da competição acontecerá em jogos de ida e volta.

O estadual ainda garantirá duas vagas na Copa do Brasil 2018, Copa do Nordeste de 2018 e Série D do Brasileiro de 2018.

Imperatriz vem como grande favorito

O maior postulante ao título do campeonato desse ano é o Imperatriz, que montou um time forte. O cavalo de aço, como é conhecido por lá, contará com uma boa dupla já campeã da competição, são eles o goleiro Rodrigo Ramos e o atacante William Amorim.

Apesar do rebaixamento para a Série C do Brasileirão, o Sampaio Corrêa chega forte para o torneio e conta com o peso de sua camisa, já que é o maior campeão do estado. O Moto Club é outro que vem forte para a competição, além de atual campeão a equipe manteve a base e promete força na briga pelo título.

Maranhão de São Luís chega como surpresa

A principal possível surpresa do campeonato é o terceiro maior campeão do estado, o Maranhão. A equipe de São Luís corre por fora nessa briga pelo título mas pode surpreender, já que se reforçou bastante para o campeonato.

Moto Club defenderá o título esse ano

O atual campeão Moto Club, 25 vezes campeão, vem pra defender o título com unhas e dentes nesse ano de 2017. A equipe que já foi heptacampeã do estadual não ganhava desde 2008, até o ano passado onde se sagrou campeã diante do Sampaio Corrêa.

Os principais craques da equipe são os meias Kleo e Curuca, remanescentes do último título. As esperanças de um bicampeonato estão depositadas nestes dois atletas.