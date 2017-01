Após quase quatro anos, clássico Cruzeiro e Atlético-MG terá torcida e renda divididas

Fotos: Getty Images

Demorou, mas aconteceu. Depois de quase quatro anos de espera e críticas de todos os lados, o clássico das multidões de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético-MG terá torcida e renda divididas pelos clubes. O jogo marca a estreia dos dois times na Copa da Primeira Liga. O embate está agendado para o dia 1º de fevereiro, no Mineirão.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Cruzeiro, de forma oficial, na tarde desta terça-feira (17). A decisão deve será formalizada nos próximos dias, com o entendimento entre os clubes quanto ao preço dos ingressos e o acesso dos torcedores ao estádio. Ao que tudo indica, cada time terá 30 mil ingressos à disposição.

Ainda de acordo com o Cruzeiro, a decisão se deu por conta dos mandos de campo na Copa da Primeira Liga. Além do embate entre celestes e atleticanos, os cruzeirenses teriam o direito de jogar em casa contra a Chapecoense, e o Atlético perante o Joinville. O acerto daria a oportunidade dos dois times terem presença de seus torcedores no Mineirão.

O último - e único - jogo entre os dois times com torcida dividida foi na reinauguração do Mineirão, em 3 de fevereiro de 2013. O Cruzeiro venceu o Atlético por 2 a 1. Marcos Rocha (contra) e Dagoberto marcaram para os celestes. Araújo descontou para os alvinegros.

Após este jogo, as duas equipes se enfrentaram 19 vezes, entre jogos no Mineirão e no Independência, sempre com 90% do público favorecendo ao mandante. Em alguns jogos no estádio localizado no bairro Horto, o Cruzeiro abriu mão da porcentagem a qual teria direito.