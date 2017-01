Guia VAVEL do Campeonato Alagoano 2017

Neste sábado (21), começa a edição 2017 do Campeonato Alagoano. Sem muitas novidades, 10 times iniciam a busca pelo título e pela detenção da hegemonia no estado. Como principais metas, o CRB busca o tricampeonato estadual, que não vem há mais de duas décadas. O CSA tenta acabar com jejum de nove anos sem títulos, enquanto ASA, Coruripe e Murici tentam voltar ao topo em Alagoas. No Guia VAVEL dos Campeonatos Estaduais, veja como o Campeonato Alagoano 2017 será disputado.

Formato repetido

A fórmula de disputa não foi modificada em relação ao ano passado. Na primeira fase, 10 equipes estão divididas em dois grupos. No grupo A, estão CRB, Murici, Coruripe, Sete de Setembro e CEO. No grupo B, estão CSA, ASA, CSE, Santa Rita e Miguelense. Nesta etapa, as equipes de uma chave enfrenta a de outro grupo em partidas de ida e volta. Os três primeiros colocados avançam ao Hexagonal do Título, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência.

No Hexagonal, as seis equipes classificadas disputam partidas apenas de ida. Os quatro primeiros clubes avançam às semifinais e os dois melhores da semifinal disputam o título. As duas últimas fases terão jogos de ida e de volta. No Quadrangular, os quatro times disputam jogos de ida e volta. Os dois piores serão rebaixados para a Segunda Divisão 2018.

Todos contra o CRB

Presente nas últimas cinco finais, atual bicampeão e vencedor de quatro das últimas cinco edições do Campeonato Alagoano. Por isso, o CRB é o clube a ser caçado no Estadual. Rivais imediatos, como CSA e ASA buscam recuperar a hegemonia estadual e evitar o tricampeonato regatiano, que não acontece desde 1995.

Embora tenha disputado apenas jogos-treinos, o Galo aposta no entrosamento adquirido no próprio torneio e na Copa do Nordeste para reunir condições de manter a hegemonia no certame.

Interior em busca da surpresa

Além do CSA, que promete empenho para voltar a conquistar um título após nove anos, o interior pode surpreender e acabar com a hegemonia alvirrubra na competição. Clubes como ASA, Coruripe e Murici, mesmo com orçamento inferior, prometem apostar em elencos baratos, com inserção de jovens atletas, para chegar o mais longe possível.

CRB em busca do tricampeonato

Após uma década sem conquistas estaduais, o CRB voltou a ser campeão alagoano em 2012 e, desde então, esteve presente em todas as decisões, derrotado apenas em 2014. Com o elenco agora comandado por Léo Condé, o Galo encara o primeiro teste de 2017 e vai em busca do 30º título estadual.