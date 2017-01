Belo Jardim vence Afogados pelo placar simples e segue na cola do Salgueiro

O Campeonato Pernambucano 2017 continua. E na tarde desta quarta-feira (18), as equipes do Belo Jardim e Afogados da Ingazeira se enfrentaram no Antônio Inácio em Caruaru, já que o Estádio do Sesc não estava em condições de receber a partida. As duas equipes estavam em situações distintas. Enquanto o Belo tentava somar pontos para alcançar o Salgueiro, o Afogados procurava sair da lanterna do seu grupo. O resultado final foi a vitória da equipe alviverde que agora soma 6 pontos enquanto o Afogados continua sem vencer na competição.

O jogo também foi marcado pelo aniversário da equipe Agrestina, que completava 12 anos. Outro atrativo para a partida era a estreia de Alexandre Lima, novo técnico do Afogados, que chegou após mais uma derrota da Coruja na última quarta-feira. E em jogo equilibrado, o Calango do agreste aproveitou o gol solitário de Vandinho e venceu por 1 a 0.

Belo Jardim inicia bem e sai na frente

Apesar do Afogados ir para a frente desde o ínicio, o time do agreste pernambucano não perdeu tempo e na primeira chance, aos 3 minutos da primeira etapa, saiu na frente depois de cobrança de falta de Xisto em que o zagueiro Vandinho cabeceou para o fundo do gol. Com o gol no ínicio, o volume da Coruja do Sertão só aumentou, principalmente com as chegadas de Cachito e Roger.

Mesmo com menor posse de bola, quem tinha as melhores chances era o Calango. E aos 17’, Bruno Sacoman chutou de fora da área, para grande defesa do goleiro Wallef. No escanteio, nova chance do Belo que mandou para fora com Fabrício. Aos 43, a chance mais clara do Afogados de Ingazeira. O zagueiro Arlan, após cobrança de escanteio, perdeu gol inacreditável sem goleiro. Daí por diante, o placar não se alterou nos primeiros 45 minutos, que terminou 1x0 para o Belo Jardim.

Afogados não consegue reagir e sai derrotado

O segundo tempo voltou com o Belo Jardim pressionando em busca do segundo gol, enquanto a Coruja continuava tendo dificuldade em bolas aéreas defensivas. Mas aos 10’, a primeira chance da equipe visitante na segunda etapa. Em boa jogada de Arlan, Bebeto recebeu, tocou na saída de Celso, mas a bola foi para fora.

A equipe alviverde seguia sendo mais perigosa, apesar da vantagem e depois de cruzamento de Romário, Raniel perdeu grande chance em frente ao goleiro. Rogerinho também recebeu dentro da área, mas chutou fraco para defesa de Wallef. Foi só, final de jogo que decretou mais uma vitória do Belo Jardim na competição.