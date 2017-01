Com promessa de casa cheia, Juventus e Bragantino decidem vaga para a semifinal da Copinha

(Foto: Divulgação/Juventus)

Bragantino e Juventus, ambas equipes de São Paulo, decidirão uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior nessa quinta-feira (19), às 16h, no Estádio Rua Javari, casa da Juventus.

O vencedor do duelo pega terá pela frente o atual campeão, Flamengo, ou o atual vice-campeão da Copinha, Corinthians, que se enfrentam no mesmo dia às 19h45 na Arena Barueri.

A Juventus vem de classificação suada diante do Avaí por 1 a 0, com um golaço do jovem Dener. O Bragantino eliminou o Juventude também por 1 a 0, com gol de Bruno Oliveira.

Campanhas convincentes são motivadores para a garotada

Na primeira fase, a Juventus teve 2 vitórias e 1 derrota. O Bragantino venceu os 3 jogos. Já na segunda fase, ambas as equipes se classificaram vencendo por 1 a 0, Juventus passando pelo Osasco e o Bragantino pelo Trindade-BA.

Na terceira fase, com uma virada heróica, a Juventus eliminou o Fluminense. O Bragantino foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0, mas como o regulamento prevê que na terceira fase dois eliminados continuem na competição pela campanha na fase de grupos, o Bragantino avançou.

Nas oitavas de final, novamente um duplo 1 a 0 de Juventus e Figueira, em cima de Avaí e Juventude respectivamente.

Juventus tem sua defesa como ponto forte e busca manter isso contra o time de Bragança Paulista

Ponto forte da equipe da Juve é a boa defesa, comandada pelo menino Luiz Carlos que chegou ainda em 2016, que sofreu apenas 4 gols em 6 jogos. Na frente o meia César é o principal nome do time. Gabriel, emprestado pelo Corinthians, é outra esperança positiva da equipe.

Bragantino também tem grande defesa e vem de campanha surpreendente

O alvinegro vem de 3 vitórias na fase de grupos e chega com muita confiança para essa fase da competição. A equipe que só tomou 4 gols em 6 jogos, sendo 3 diante do Cruzeiro, aposta na sua boa defesa para sair com a vaga na semifinal. Bruno Oliveira é o artilheiro da equipe e a grande esperança de classificação está depositada nele.