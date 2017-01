Em noite de golaços, Salgueiro vence América em Paulista e avança ao Hexagonal do Título

A noite desta quarta proporcionou grandes jogos nesta noite, pelo Campeonato Pernambucano 2017. Para um deles, estava marcado o confronto entre América-PE e o líder Salgueiro no estádio Ademir Cunha, em Paulista, casa da equipe recifense. E o favoritismo do time sertanejo, conquistado após grandes campanhas em anos anteriores e pelo 100% de aproveitamento no ano, prevaleceu com mais uma vitória, agora por 2 a 0, em jogo que o América não ofereceu qualquer resistência. O Salgueiro enfrenta agora o Central enquanto o Mequinha pega o Afogados da Ingazeira.

O Carcará não demorou para demonstrar sua superioridade técnica. Logo no primeiro minuto, Álvaro entrou na área e chutou, mas a bola saiu rente a trave do goleiro Waldisson. E aos 21’ a pressão inicial deu resultado. Willian Lira, em chute de rara felicidade encobriu o goleiro do Mequinha e abriu o placar para o Salgueiro.

O gol marcado não mudou a postura do Carcará, que continuou partindo para cima. Foi assim que em falta cobrada por Moreilandia, a equipe quase marcou o segundo. O Salgueiro não parava de perder gols, mas isso mudou aos 45. Novamente com um chute forte, Valdeir, de fora da área, marcou um golaço, decretando o placar que permaneceu ao fim do primeiro tempo. 2 a 0.

O segundo tempo não teve mudança panorama, o América continuava completamente inofensivo, enquanto o Salgueiro seguia pressionando. Álvaro é um dos que ofereciam mais perigo, e aos 7’ ele chutou para verdadeiro milagre do goleiro alviverde. A única resposta do América veio com outro golaço no jogo. Diego Serra, em cobrança de falta de muito longe, colocou no ângulo. Mas não adiantou, as esperanças do Mequinha foram apagadas com gol de Dadá, que após cruzamento, só encostou para o gol vazio. Mais uma vitória do Salgueiro que segue líder, enquanto o América dá adeus a qualquer chance de entrar no hexagonal do título.

Vitória vence no final em Carpina

Em jogo de portões fechados no Paulo Petribu, em Carpina, o Vitória aproveitou a falta de torcida e foi superior durante toda a partida. Desde o primeiro minuto, o tricolor das tabocas chegava com perigo, fazendo de Juca, goleiro do Atlético Pernambucano, o melhor jogador em campo. Tanta pressão só deu resultado aos 46, quando Oliveira recebeu dentro da área, e mandou para as redes marcando o único gol da partida e decretando o triunfo do Vitória, que segue na luta pela classificação.

Vitória dominou completamente a partida em Carpina (Foto: Márcio Souza / Especial á VAVEL Brasil)

Central controla jogo e vence no sertão

Já em Serra Talhada, o time sertanejo continua sua trajetória ruim. A equipe enfrentou o Central no Pereirão e amargou mais uma derrota. O jogo, todo controlado pela Patativa, foi vencido pela equipe visitante, com gol de Kleitinho, ao final do primeiro tempo de jogo. O Serra ainda teve gol anulado de Jaime e foi só. O Central segue firme na liderança do seu grupo, enquanto o Serra Talhada ainda tem um fio de esperança em não ir para o hexagonal do rebaixamento.