Rodrigo Caio ganha oportunidade e representa São Paulo em amistoso solidário da seleção

Rodrigo Caio já disputou partidas pela seleção sub 20, sub 21 e profissional. Foto: Alexandre Schneider / Getty images.

Na manhã desta quinta-feira (19), o técnico Tite divulgou a lista de convocados da Seleção Brasileira para o amistoso contra Colômbia, que acontece no próximo dia 25, no Rio de Janeiro.

O amistoso terá como função doar toda a renda da partida para as famílias das vítimas do voo da Chapecoense, que caiu em Medelin no dia 29 de novembro de 2016.

Com esse caráter solidário, o comandante da seleção canarinho, optou por convocar somente atletas que atuam no Brasil, assim não prejudicaria campeonatos em andamento em outras partes do mundo e também poderia observar jogadores que não estavam sendo relacionados antes.

Rodrigo Caio, atleta do São Paulo, foi um dos 23 atletas chamados para esse amistoso. O jogador que já vinha atuando nas últimas partidas sob o comando de Tite, parece que conquistou seu lugar definitivamente na seleção.

O jogador iniciou sua carreira nas categorias de base do Tricolor do Morumbi aos 12 anos de idade e, nesse período de base, conquistou títulos importantes como o bicampeonato paulista (2007 e 2008) e a Copa Nike na categoria sub-15. Em 2010, conquistou a copinha, ao lado de Lucas Moura e Casemiro. Destaque nesta equipe, conseguiu seu espaço na equipe profissional Tricolor, onde atua até hoje e rende elogios.

Na Seleção Brasileira, o zagueiro são-paulino já foi convocado para a equipe sub–20 e sub–21, além de integrar a equipe olímpica em 2016 e conquistar a tão sonhada medalha de ouro, inédita ao Brasil.

Observado de perto por clubes estrangeiros e com muitas chances de deixar o Tricolor Paulista em 2017, o zagueiro de 23 anos disputará a titularidade no amistoso com Pedro Geromel (Grêmio), Luan (Vasco) e Vitor Hugo (Palmeiras).