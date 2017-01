Guia VAVEL do Campeonato Capixaba 2017

A 101ª edição do Campeonato Capixaba de Futebol terá início no dia 28 de janeiro e contará com 10 equipes. Mesmo com equipes sem tanta tradição e torcida, o campeonato tem como atrativo o estádio Kléber Andrade, em Cariacica, que foi palco de jogos do Campeonato Brasileiro em 2016.

O maior campeão do campeonato é o Rio Branco, da capital Vitória, com 37 títulos. Na sequência vem a Desportiva, de Cariacica, com 18 títulos. A maior sequência consecutiva de títulos pertence também ao Rio Branco que de 1934 a 1939 conseguiu o hexacampeonato capixaba.

Regulamento

Diferentemente dos dois últimos campeonatos, o estadual do Espírito Santo terá uma nova fórmula de disputa. As 10 equipes se enfrentarão em um turno, com as quatro melhores equipes se classificando para as semifinais, enquanto as duas últimas serão rebaixadas para a segunda divisão.

A semifinal será disputada em duas partidas (ida e volta), o mesmo valendo para a final. A equipe que se consagrar campeã do campeonato, ganhará o direito de disputar a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil em 2018.

Critérios de desempate na fase de grupo: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) menor número de cartões vermelhos; 6) menor número de cartões amarelos; 7) sorteio.

Critério de desempate no mata-mata: 1) maior saldo de gols nas duas partidas; 2) melhor classificação na fase de grupos.

Atual campeão

A Desportiva Ferroviária é a atual campeã invicta do Espírito Santo. Na primeira fase, a equipe passou em primeiro lugar no Grupo Sul, com 14 pontos (a escalação irregular do zagueiro Dilsinho, contra o Atlético Itapemirim fez com que a Desportiva perdesse quatro pontos no TJD, como punição) e se classificou para a próxima fase. No hexagonal semifinal, a Tiva novamente terminou em primeiro. Sem nenhuma derrota, o clube fez 17 pontos e garantiu vaga na decisão.

Na final, seu adversário foi o Espírito Santo e, mantendo o favoritismo, venceu as duas partidas por 1 a 0, se consagrando campeã capixaba pela 18ª vez em sua história.

Os favoritos

Para a disputa do Campeonato Capixaba em 2017, os favoritos são a atual campeã Desportiva Ferroviária, o Espírito Santo e o Real Noroeste, que foram as três primeiras equipes no campeonato passado e prometem disputar novamente o título estadual.

Correndo por fora, tem três equipes: o Linhares, que foi o 4º colocado geral no último campeonato, o Rio Branco, que é o maior campeão do estado, e o Atlético Itapemerim, que promete ir em busca da primeira conquista estadual. A elite capixaba voltará a ter o Vitória-ES, clube que tem nove títulos estaduais em sua galeria, após disputar a segunda divisão em 2016.