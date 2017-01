Guia VAVEL do Campeonato Mato Grossense 2017

A 75ª edição do Campeonato Mato-Grossense de Futebol terá início no dia 29 de janeiro e contará com 10 equipes. O campeonato tem como atrativo a presença de várias equipes tradicionais no futebol brasileiro e também a utilização da Arena Pantanal, estádio que foi usado na Copa do Mundo de 2014.

O maior campeão do campeonato é o Mixto, da capital Cuiabá, com 24 títulos. Na sequência vem o Clube Esportivo Operário, de Várzea Grande, com 12 títulos. O Mixto tem dois tetracampeonatos estaduais: de 1951 a 1954 e de 1979 a 1982, obtendo assim as maiores sequências de títulos consecutivos no Mato Grosso.

Regulamento

O formato do Campeonato Mato-Grossense mudará para a sua realização em 2017. As dez equipes participantes se dividirão em dois grupos, com 5 participantes cada, na primeira fase, que será disputada em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo avançam enquanto os lanternas serão rebaixados para a segunda divisão.

A semifinal será disputada em duas partidas (ida e volta), o mesmo valendo para a final. A equipe que se consagrar campeã do campeonato, ganhará o direito de disputar a Copa do Brasil e a Copa Verde em 2018.

Critérios de desempate na fase de grupo: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) sorteio.

Critério de desempate no mata-mata: 1) maior saldo de gols nas duas partidas; 2) melhor classificação na fase de grupos.

Atual campeão

O Luverdense é a atual campeão do Mato Grosso. Na primeira fase, a equipe passou em primeiro lugar no Grupo A, com 18 pontos e se classificou para a próxima fase. No segunda fase, o Luvedense novamente terminou em primeiro. Sem nenhuma derrota, o clube fez 14 pontos e garantiu vaga na semifinal.

Em jogo único, o Verdão do Norte eliminou o Cuiabá por 2 a 0 e garantiu a presença na final. Na final, o Luverdense enfrentou o Sinop e, em uma final bastante disputada, garantiu o terceiro título após vencer o segundo jogo por 1 a 0 (a primeira partida terminou empatada em 0 a 0).

Os favoritos

Para a disputa do Campeonato Capixaba em 2017, os favoritos são o atual campeão Luverdense, o Cuiabá e o Mixto, que são as equipes que possuem os três melhores elencos do estado e devem concentrar a disputa do troféu entre elas.

Correndo por fora, tem três equipes: o Clube Esportivo Operário, o Operário, e o Sinop, que promete aprontar e buscar novamente uma vaga na final para ganhar o tetracampeonato estadual.