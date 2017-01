Guia VAVEL do Campeonato Amazonense 2017

Organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), diferente dos principais torneios estaduais do país que começam nesse fim de Janeiro ou começo de Fevereiro, o Campeonato Amazonense, também conhecido como Barezão, tem seu início marcado para o dia 14 de Março. A FAF decidiu que não fará mais os campeonatos no segundo semestre, como fez ano passado, mas não deu muito certo. A VAVEL preparou este guia para você ficar por dentro do que pode acontecer e as mudanças que foram feitas em mais uma edição do Campeonato Amazonense.

O campeonato esse ano contará com nove times, sendo que sete já foram definidos e são os mesmos do ano passado: Nacional, o atual campeão Fast, Princesa do Solimões, Rio Negro, São Raimundo, Manaus, Nacional Borbense. Enquanto os outros dois times vão ser decididos poucos dias antes do Barezão começar. CDC Manicoré, Holanda, Penarol e Tarumã disputarão duas vagas na Segunda Divisão para subir e participar do campeonato principal do Amazonas.

As mudanças serão em relação aos dias e horários dos jogos. A alteração em questão é que as partidas serão realizadas às terças e sábados, ao invés de quartas e sábados, como no ano passado. Outro ponto também é que não haverá mais partidas às 11h da manhã. A FAF teve reuniões junto com os representantes dos clubes e alegaram que essas mudanças foram feitas para que os jogos não acontecessem ao mesmo tempo que os outros campeonatos estaduais e incentivar o torcedor a comparecer ao estádio, já que a média de público foi muito baixa em 2016.

Regulamento

Como no ano passado, o Barezão 2017 será composto de duas fases. A primeira fase vai ser de pontos, com dois turnos. E a segunda fase terá semifinais e finais com os quatro primeiros colocados da etapa anterior. Na segunda fase vai ter jogos de ida e volta, mas sem prorrogação e pênaltis. O que vai valer será a vantagem de melhor colocação nos pontos corridos.

Antes do jogo da final, vai ter uma disputa entre os perdedores das semifinais. O ganhador dessa disputa, junto com o vencedor do campeonato, garantem as vagas do Amazonas para a Copa Verde 2018. Os finalistas conseguem classificação para a Série D e a Copa do Brasil do ano que vem.

Favoritos ao título e atual campeão

Fast Clube: É o atual campeão do Barezão e vai tentar defender o título em busca de mais uma taça. O clube ganhou 7 campeonatos estaduais e com excessão do ano passado, o último título foi em 1971. O time vai ter esse ano sua primeira participação na Série D do Campeonato Brasileiro.

Nacional-AM: Com um recorde de 43 títulos, o Nacional é o maior vencedor de torneios estaduais no Amazonas. Ele não é um dos favoritos apenas pelo seu grande número de títulos. Além de ser um dos clubes mais tradicionais do estado, o Nacional sempre teve ótimas temporadas no Barezão. Seu último título foi em 2015.

Rio Negro: Está há 16 anos sem vencer o Barezão e também não fez muito por onde. O Alvinegro tem tido péssimas campanhas nos últimos anos, chegando a cair pra Segunda Divisão do Campeonato Amazonense em 2007, 2009 e 2013. Apesar dessas más atuações, o Rio Negro é um time com muita tradição e pode surpreender a todos.

Princesa do Solimões: É o único dos quatro times que é do interior. Conquistou pela primeira e única vez a taça do Campeonato Amazonense em 2013. Mesmo só tendo um título e não ser uma das principais equipe, o Princesa de Solimões conseguiu todos os vice-campeonatos do Barezão desde a última conquista e pode impressionar mais uma vez no torneio.