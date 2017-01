Festa na Mooca! Com casa cheia, Juventus bate Bragantino e avança às semifinais da Copinha

Em grande partida na Rua Javari, que como sempre estava lotada, o Juventus bateu a equipe do Bragantino e seguiu para as semi-finais da Copinha, fase que não chegava desde 2006, quando perdeu para o Comercial de Ribeirão Preto.

O time da Mooca enfrentará na próxima fase quem vencer da partida entre Corinthians e Flamengo, que se enfrentarão hoje (19), às 19:30, na Arena Barueri.

Primeiro tempo muito movimentado, mas sem gols

A partida na Mooca começou lá e cá, as duas equipes entraram em campo com a proposta de atacar. O Juventus começou em cima e logo aos 3 minutos, o atacante Dener chutou de fora da área, obrigando o goleiro Alyson a fazer boa defesa. Aos 9 minutos veio a resposta do Braga, João Victor se livrou da marcação e da entrada da área desferiu um forte chute, fazendo com que Vitor Omena se esticasse todo e impedisse o gol.

A partida continuou muito movimentada e com o time da Rua Javari em cima, mas a pontaria não estava boa e desperdiçou ótimas chances com Cadu e Dener, aos 18 e 28 minutos, respectivamente. Mas a melhor chance do primeiro tempo quem teve foi o Bragantino, aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Lucas Vinícius na segunda trave, e ao passar por Klyverson, caiu na área e o árbitro assinalou a penalidade.

Então Bruno Oliveira foi para a cobrança, era a grande chance de abrir o marcador, porém foi infeliz na cobrança e quem brilhou foi o goleiro Vitor Omena, que defendeu o penal e a zaga completou afastando, fazendo com que as equipes fossem pro vestiário com o 0 a 0 no placar.

Em segundo tempo equilibrado, Juventus marca e carimba a vitória

O 0 a 0 no placar fez com que a segunda etapa de partida começasse com as equipes marcando mais, os primeiros minutos foram de pouca ação. Mas quem teve a iniciativa foi a equipe da casa, em bela de jogada de Klyverson, que aplicou um chapéu no adversário e concluiu para a defesa do goleiro, a equipe ganhou confiança. E assim, aos 18 minutos da etapa final, abriu o marcador com Cesinha, que após a zaga tirar em cima da linha duas vezes, aproveitou o rebote para abrir o marcador.

Após o gol a equipe da casa continuou ditando o ritmo de jogo, mas aos 34 minutos o volante Klyverson recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Arthur, e foi expulso da partida, complicando a vida da equipe da Mooca. O jogo então tomou ares tenso, e o clima esquentou aos 39 minutos da derradeira etapa, quando os jogadores de ambas equipes trocaram empurrões dentro de campo.

O tempo foi se acabando para o clube de Bragança Paulista, que não vinha conseguindo criar chances para empatar o jogo. Já no desespero, aos 44 minutos conseguiu boa falta para cobrar, mas após cobrança ensaiada mais uma vez brilhou a estrela de Vitor Omena, que com belíssima defesa salvou o Juventus da Mooca e garantiu sua equipe na próxima fase da competição. Ao final de partida a festa foi enorme no estádio da Rua Javari, com os jovens festejando ao lado de sua sempre presente torcida.