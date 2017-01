Guia VAVEL do Campeonato Paraibano 2017

Organizado pela Federação Paraibana de Futebol, o campeonato da primeira divisão paraibana contará com 10 equipes e em 2017 será a 107ª edição da competição. A competição é disputada entre 8 de janeiro e 30 de abril, sendo um dos campeonatos estaduais de maior duração no Brasil. Historicamente, o maior campeão de todos os tempos é o Botafogo com 27 títulos, sendo seguido pelo Campinense e pelo Treze, ambos com 20 e 15 títulos respectivamente.



Como funcionará o regulamento

A primeira fase do Campeonato Paraibano é composta por dez equipes que se enfrentam em um sistema de pontos corridos em turno e returno, somando assim 18 jogos para cada equipe. Os quatro primeiros na classificação avançam à fase final, composta por duas semifinais também em jogos de ida e volta, vale lembrar que os clubes com melhor campanha nas semifinais passam de fase se persistir o empate; já os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados rumo ao segundo escalão do futebol paraibano. Os dois finalistas ganharão, independente do resultado, duas vagas na Copa do Nordeste 2018, duas vagas na Copa do Brasil 2018 e também duas vagas na Série D do Brasileirão em 2018.



Os favoritos pro título

O atual vice-campeão Botafogo é o principal favorito para essa temporada, liderados pelo goleiro Michel Alves, ex-Vasco e ex-Internacional, o Botafogo busca seu 28º título. O Campinense, atual bicampeão, busca o tricampeonato mais uma vez em solos paraibanos algo que não ocorre desde o tetracampeonato entre 1971 e 1974. O outro favorito ao campeonato apesar de correr mais por fora, é o Treze, guiados pelo experiente Marcelinho Paraíba o time de Campina Grande quer voltar às fases finais após não ter ido nem às semifinais na última temporada.



Equilíbrio: essa deve ser a palavra chave do Paraibano 2017

Em um dos campeonatos paraibanos que prometem ser um dos mais equilibrados dos últimos tempos, vários clubes querem surpreender os gigantes Treze, Campinense e Botafogo. Os clubes do sertão paraibano como o tradicional Sousa e o Atlético Cajazeiras se reforçaram bastante e brigam provavelmente por uma vaga nas semifinais tendo em vista que os favoritos devem ocupar as outras três. Times de tradição, Sousa e Atlético somam três títulos juntos, sendo dois nestes últimos 15 anos.



Atual bicampeão, Campinense vai em busca do tri

O Campinense após um bicampeonato vai em busca do tricampeonato com boas hipóteses. Tendo como principal nome o goleiro Glédson, o Campinense perdeu o artilheiro do último Campeonato Paraibano para o Santos, o atacante Rodrigão liderou o Campinense na última temporada até o título com 9 gols no Paraibano. Na última edição do Campeonato Paraibano o Campinense eliminou o Centro Sportivo Paraibano (CSP) nas semifinais por 3 a 2, e na final empatou por 3 a 3 com o Botafogo mas foi consagrado campeão pelo critério de gol qualificado. Apesar de ter perdido muito dos seus jogadores de mais peso, o Campinense fez uma campanha razoável na última temporada do Brasileirão Série D sendo eliminado nas oitavas de final pelo Itabaiana. Muitos dos atletas que foram eliminados no Campeonato Brasileiro Série D e se destacaram, permaneceram em Campina Grande e formam assim um time entrosado e pronto para buscar o tricampeonato para o clube do interior paraibano.