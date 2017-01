Morre, aos 77 anos, ex-técnico Carlos Alberto Silva

Foto: Reprodução

Um dos maiores treinadores do futebol brasileiro se despediu da vida nesta sexta-feira. O ex-técnico Carlos Alberto Silva faleceu, na madrugada de nesta sexta-feira (20), em sua residência, em Belo Horizonte/MG, aos 77 anos. A causa da morte de Silva ainda não foi divulgada. Ele faleceu enquanto dormia. No mês de dezembro, ele passou por uma cirurgia onde colocou uma válvula no coração e se recupera bem do procedimento cirúrgico.

Carlos Alberto Silva nasceu em Bom Jardim de Minas, região Sul de Minas Gerais. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Começou a carreira na Caldense. Em seguida, foi para o interior paulista e ganhou notoriedade com boas campanhas pelo Rio Preto, em 1971, e depois pelo Catanduvense, em 1974.

Ganhou destaque no futebol ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 1978 pelo Guarani de Campinas. No ano seguinte, levou o Bugre a semifinal da Copa Libertadores da América. Retornou ao time campineiro em 1994 e 2001.

Em 1980, treinou o São Paulo e conquistou o Campeonato Paulista pelo tricolor. Voltou ao time do Morumbi para ser novamente campeão estadual em 1989, e vice-campeão brasileiro, em 1989. Em 1981, faturou o Mineiro pelo Atlético-MG, além de comandar a equipe na Copa Libertadores da América. Silva ainda retornou ao Galo em 1998, e ainda trabalhou como diretor de futebol do clube em 2005.

Arquivo/Cruzeiro

Posteriormente, trabalhou em Pernambucano no Santa Cruz, onde levantou o troféu do Estadual de 1983, em depois dirigiu o Sport Recife. Em 1986, Carlos Alberto Silva chegou ao Cruzeiro e com um time regular levou os celestes até as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Silva ainda treinou o time cruzeirense em 1993.

O bom trabalho de Silva gerou interesse na CBF, que o convidou para ser técnico da Seleção Brasileira. Pelo Brasil, Carlos Alberto Silva se destacou em um período complicado para a camisa canarinho. Foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, em Indianápolis (EUA), em 1987. Em seguida, foi vice-campeão olímpico, perdendo para a União Soviética na decisão em 1988. O selecionado que disputou as Olimpíadas era formado, em sua maioria, por jogadores que viriam a ser campeões do mundo em 1994.

Reprodução

Em 1991, saiu do Brasil e fez carreira no futebol internacional. Foi campeão japonês pelo Yomiuri Kawasaki. Depois seguiu para Portugal onde conquistou o Campeonato Português de 1991/92 e 1992/93, além da Taça de Portugal de 1992 pelo Porto. Ainda retornou ao futebol europeu para comandar o La Coruña, da Espanha, entre 1996 e 1998, e o Santa Clara-POR, durante 2002 e 2004.

Trabalhou no Palmeiras, Corinthians, Goiás, Santos e América-MG. Em 2014, foi vice-presidente de futebol do Villa Nova-MG.

Carlos Alberto Silva também revelou grandes jogadores

Uma das características mais marcantes de Carlos Alberto Silva foi trabalhar com as categorias de base e revelar grandes jogadores. O primeiro deles foi Careca no Guarani, em 1978. Com apenas 17 anos, Silva levou o jovem para comandar o ataque do Bugre. Careca foi campeão brasileiro e ainda marcou o gol do título contra o Palmeiras.

Reprodução

Em 1993, outro jovem rapaz também ganhou oportunidade com Carlos Alberto Silva. O menino Ronaldo, então com 16 anos, foi levado por Silva para uma excursão que o Cruzeiro faria em Portugal. O garoto, que ainda não era o "Fenômeno", marcou gols contra o Belenenses-POR e o Peñarol-URU. Mais tarde, Ronaldo foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols.

Reprodução

No ano seguinte, foi à vez de Carlos Alberto Silva garimpar jovens talentos. Desta vez, no Brinco de Ouro da Princesa, gramado que ele conhece muito bem, Silva deu oportunidades para uma dupla de destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1994: Amoroso e Luizão. Os dois comandaram o ataque do Bugre no Brasileirão da mesma temporada. O primeiro foi artilheiro do campeonato, junto com Túlio Maravilha, com 19 gols. O segundo também se destacou e ainda fez grande carreira em outros clubes.

Foto: Divulgação

O velório de Carlos Alberto Silva acontecerá no Cemitério Parque da Colina, às 19h. O enterro está previsto para sábado (21), às 11h.