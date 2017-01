Guia VAVEL do Campeonato Baiano 2017

Nesse guia especial feito pela VAVEL Brasil, você vai entender regras, os favoritos, a história e um pouco mais do Campeonato Baiano de Futebol de 2017 que começa no dia 29 de janeiro.

A edição de 2017 será a 103ª do campeonato. A competição teve sua primeira edição no ano de 1905, o campeão foi o Internacional de Cricket. Foi o primeiro e único título da equipe de Salvador.

O maior campeão, o tradicionalíssimo Bahia, conquistou sua primeira taça em 1931, de lá pra cá o Tricolor garantiu mais 45 triunfos e alcançou a marca de 46 troféus, sendo o último em 2015.

O maior vice-campeão baiano é o Vitória. O rubro-negro conquistou seu primeiro título em 1908 e hoje possui 28 títulos. O maior número de campeonatos vencidos em sequência foi de 2002 até 2005.

Regulamento

Onze clubes disputam a primeira fase, são eles: Atlântico, Bahia, Bahia de Feira, Flamengo de Guanambi, Fluminense de Feira, Galícia, Jacobina, Jacuipense, Juazeirense, Vitória e Vitória da Conquista.

Esses clubes se enfrentarão em turno único, no caso, jogos só de ida. Cada clube folga em uma rodada e joga 4 em casa e 4 fora de casa. Os 4 melhores se classificam pra fase mata-mata, em jogos de ida e volta. Os rebaixados são os piores times da primeira fase. O campeão e o vice disputarão a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste de 2018.

Chegando forte como sempre, o Vitória é o maior favorito

Se reforçando muito bem para a temporada o Leão chega fortíssimo para o Campeonato Baiano. Entre as contratações de peso estão os meias Dátolo, ex-Internacional e Atlético-MG, Cleiton Xavier, campeão brasileiro de 2016 com Palmeiras e o argentino, ex-River Plate e campeão da Libertadores, Pisculichi.

Apesar da saída de Marinho para a Ásia, o Vitória espera contar com a boa atuação de seus reforços de peso para sair mais uma vez campeão baiano, como em 2016.

O Flamengo de Guanambi é a possível grande surpresa do Baiano

Com muitos reforços para essa temporada, a expectativa é de um grande campeonato do Mengão Baiano.

Em seu segundo ano na série A do campeonato estadual, o rubro-negro contará com alguns destaques de seu time para ir em busca da taça. O atacante Erick Foca é uma das principais esperanças de gol da equipe, mas espera contar com os bons passes do meia Diego Recife, outro nome forte da equipe baiana.

A estreia do Flamengo de Guanambi é no dia 29 diante do Galícia.

O Bahia, maior campeão, chega embalado e com fome de título

Após conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro em 2016, o Bahia vai esperançoso pelo título do estadual. Apesar de não ter feito nenhuma grande contratação, a equipe de Guto Ferreira chega forte e com o peso da camisa para faturar a taça.

Uma das contratações, o lateral Pablo Armero, ex-Flamengo e Palmeiras, é uma das expectativas boas da equipe. O meia Renato Cajá e o centroavante Hernane Brocador são as maiores esperanças da equipe baiana. Além deles, Allione, ex-Palmeiras também, é uma aposta boa do Tricolor.