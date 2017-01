Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2017

A disputa pelo Gauchão 2017 vai iniciar no dia 29 de janeiro. Esta será a 97ª edição da competição. Brasil de Pelotas, em 1919, foi o primeiro clube a conquistar o título de Campeão Gaúcho. Hexacampeão, o Internacional busca defender sua hegemonia dos últimos anos. O Grêmio vai tentar estragar a sequência do maior rival.

Os clubes do interior também querem tentar derrubar a sequência do Internacional nesta edição. Brasil de Pelotas e Juventude são os principais candidatos do interior para buscar o título. Não podemos deixar o São José de Porto Alegre de fora dessa. Nos últimos anos o clube vem se destacando na competição.

Participantes da edição 2017

Esporte Clube Juventude, Esporte Clube Novo Hamburgo, Esporte Clube Passo Fundo, Esporte Clube São José, Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, Sport Club Internacional, Sport Club São Paulo, Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural eYpiranga Futebol Clube.

Regulamento

O Gauchão 2017 terá um número menor de participantes levando em conta a temporada 2016. Nesta temporada serão 12 participantes. O campeonato será disputado em quatro etapas. Fase Classificatória, Quartas de Final, Semi Final e Final.

Fase classificatória

A fase classificatória será disputada em turno único e as oito primeiras equipes estarão classificadas para a próxima fase. Os dois clubes de pior campanha na primeira fase serão rebaixados para a Divisão de Acesso da competição.

Quartas de Final

Diferente da temporada passada neste ano a fase de quartas de final será disputada em dois jogos. O primeiro colocado da primeira fase enfrentará o oitavo, o segundo enfrentará o sétimo e assim por diante. Terá o mando de campo as melhores equipes da primeira fase. Os times que somerem o maior número de pontos nos dois jogos avançam para as semi finais.

Semi Final

As equipes que passarem para as semi finais vão se enfrentar, também, em duas partidas. Terão o mando de campo do segundo jogo os times que somarem o maior número de pontos nas fases anteriores. Em caso de empate serão levados em conta os critérios de desempate. As equipes que somarem o maior número de pontos na fase semi final jogarão a grande final do Gauchão 2017.

Final

Os vencedores da fase semi final jogarão a final em dois jogos. A equipe que tiver obtido o maior número de pontos nas fases anteriores jogará o segundo e decisivo jogo em casa. Quem somar o maior número de pontos nos dois jogos será declarado o CAMPEÃO GAÚCHO DE 2017.

Campeão do Interior

Será declarado o Campeão do Interior a equipe que tiver somado o maior número de pontos antes da grande final. Lembrando que esse título não será concedido para a dupla GreNal.

Os favoritos

A dupla Grêmio e Internacional são os grandes favoritos ao título de Campeão Gaúcho de 2017. Além das maiores torcidas do estado a dupla ainda conta com um orçamento maior que as demais equipes que disputam o campeonato estadual.

Mesmo na segunda divisão nacional, o Inter espera manter sua sequência de títulos estaduais. Desde 2011 o clube vem conquistando o estadual. O Grêmio, que não levanta a teça desde 2010, espera dar fim na série do rival. O Tricolor também é o único representante do estado na elite do futebol brasileiro. Em meio ao Gauchão o Grêmio ainda disputa a Copa Libertadores da América.

Quem pode surpreender

Na última edição quem surpreendeu foi o Juventude. Na fase semi final o time até então comandado por Antônio Carlos Zago eliminou o Grêmio e encarou o Inter na grande final. Depois do Campeonato Gaúcho o Ju conseguiu se classificar para Série B do Campeonato Brasileiro.

Brasil de Pelotas e Juventude são os clubes que podem aparecer como surpresa na edição 2017 do Gauchão. O Índio Xavante mantém o mesmo treinador, Rogério Zimmermann, desde 2012 e aposta na força do estádio Bento Freitas para buscar seus objetivos. Já o Juventude chega embalado pela classificação na competição nacional. A equipe de Caxias do Sul deve usar a temporada passada como exemplo os feitos alcançados na última temporada.

Atual Campeão

O Internacional é o atual Campeão Gaúcho. A equipe Colorada vem dominando a competição estadual desde 2011 e esse ano vai em busca do heptacampeonato. Em 2016, ainda sobre o comando de Argel Fucks, o Inter venceu o Juventude na grande final da competição. Essa inclusive foi a maior alegria do Colorado em 2016, pois mais tarde o clube seria rebaixado no Campeonato Brasileiro.

No primeiro semestre o Internacional deve se dividir entre o Campeonato Estadual e a Primeira Liga. Sob o comando de Antônio Carlos Zago a equipe Colorada vem se preparando para dar sequência nessa série de títulos estaduais.