Guia VAVEL do Campeonato Potiguar 2017

O Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte de 2017 teve início antecipado no dia 15 de janeiro e deve ser jogado até o dia 30 de abril, quando será conhecido o campeão. Assim como na edição passada, apenas oito clubes disputando a competição que é organizada pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF).

A competição é disputada desde o ano de 1919, deixando de ser realizada somente por uma vez, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, pois Natal era uma cidade estratégica na campanha dos Estados Unidos contra o Eixo.

Regulamento:

O campeonato é de 2017 será disputado em dois turnos, denominados Copa Cidade de Natal e Copa Rio Grande do Norte. O primeiro turno será jogado por todas as equipes (ABC, Alecrim, América de Natal, ASSU, Baraúnas, Globo FC e Potiguar de Mossoró) jogando entre si uma única vez (jogos de ida). O final das sete rodadas, as equipes melhores colocadas (1º e 2º lugares) jogarão a decisão da Copa Cidade de Natal, que será disputada em dois jogos na Arena das Dunas (nos dias 15 e 19 de fevereiro). O campeão do turno garante vaga na decisão do campeonato estadual, Copa do Nordeste 2018 e Copa do Brasil 2018.

O segundo turno será jogado da mesma forma, com todos se enfrentando uma única vez (jogos de volta) e após as sete rodadas, as duas equipes melhores colocadas disputam a final do turno em dois jogos na Arena das Dunas (nos dias 16 e 19 de abril). Com campeão garantindo vaga na decisão do campeonato estadual, Copa do Nordeste 2018 e Copa do Brasil 2018.

Decisão do Campeonato:

A decisão do campeonato estadual será realizada em duas partidas (nos dias 23 e 30 de abril), de ida e de volta, entre as equipes vencedoras das respectivas Copa Cidade de Natal e da Copa Rio Grande do Norte, com o mando de campo da segunda partida para o time com melhor campanha durante toda a competição.

O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos e o saldo de gols obtidos nestes dois jogos. E ao final da segunda partida, no caso de empate em pontos e saldo de gols, a decisão irá para a disputa por pênaltis.

E caso uma equipe vença ambos os turnos, a mesma será declarada Campeã Estadual do Rio Grande do Norte de 2017. E o time com melhor campanha nos dois turnos, excluindo o campeão, será declarado vice-campeão estadual e estará classificado para Copa do Nordeste 2018 e Copa do Brasil 2018.

Rebaixamento:

A equipe que obtiver a pior campanha nos dois turnos da competição será a rebaixada para a Série B do Campeonato Potiguar de 2018.

Critérios de desempate:

Maior número de vitórias. Maior saldo de gols. Maior número de gols marcados. Menor numero de cartões vermelhos recebidos. Menor número de cartões amarelos recebidos. Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados pela FNF.

Todos contra ABC e América de Natal:

ABC e América de Natal são grandes rivais e os maiores clubes do estado, ambos os times detém 88 títulos dos 96 campeonatos disputados desde 1919 e desde 2013 as equipes