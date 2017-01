Guia VAVEL do Campeonato Amapaense 2017

O Campeonato Amapaense, também conhecido como Amapazão, que é organizado, promovido e administrado pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), chega a 72º edição em 2017.

Enquanto a maioria dos estaduais se encerram em maio, o Amapazão 2016 teve início em julho e término em setembro. Motivo de polêmica no estado, por ser um dos últimos estaduais a ser realizado no Brasil.

O torneio contou com a participação de apenas cinco equipes: Santos, Macapá, São Paulo, Trem e Santana. Por problemas financeiros e por não concordarem com a data em que foi realizado o campeonato, Ypiranga, Oratório, Independente e São José não participaram .

Dividido em dois turnos, o regulamento deu aos clubes duas chances de chegar até a final. O primeiro turno teve jogos apenas de ida entre todos os clubes. Os dois primeiros colocados fizeram a final em duelo único. A mesma fórmula foi adotada no segundo turno. O líder de cada turno ficou com a vantagem do empate na decisão.

Se um mesmo clube vencesse os dois turnos seria declarado campeão estadual. Caso contrário, os vencedores se enfrentariam pelo título em partida única. Em caso de empate, a decisão fica para os pênaltis.

O Santos se sagrou campeão ao vencer o Trem nos pênaltis. Foi a quarta conquista consecutiva do Peixe que se tornou o primeiro tetracampeão na fase profissional do Estadual do Amapá, iniciada em 1991.

A conquista do título de campeão amapaense de futebol profissional coloca a equipe nas competições mais importantes em nível nacional como: Copa Verde, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, já o vice-campeão garante vaga apenas para a Série D.

A Federação Amapaense de Futebol anunciou o Amapazão 2017 para o mês de junho. O primeiro semestre deve iniciar com os campeonatos sub-17, sub-20, sub-23, o não-profissional e, por fim, o Amapazão. As competições de base ajudarão as equipes a formarem elencos para a disputa do estadual.

Ainda não houve divulgação de tabela e regulamento. Como não há zona de acesso e nem rebaixamento, a FAF ainda consultará os clubes para saber quais vão jogar o campeonato.

Em 2015, nove times disputaram o título. Em 2016, o número caiu para cinco. A expectativa é que todos retornem ao campeonato nesse ano.

Atualmente, o Estádio Olímpico Zerão é o único local apto a receber jogos profissionais.

O maior vencedor da era do futebol profissional no Amapá é o Ypiranga Clube que conquistou sete títulos, em segundo lugar vem o Santos, o atual campeão levantou o troféu cinco vezes.