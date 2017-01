GUIA VAVEL DO CAMPEONATO RONDONIENSE 2017

O Campeonato Rondoniense 2017, organizado pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), terá início no dia 11 de março e contará com a participação de oito equipes. Em 2017, a competição chegará a sua 26ª edição.

Além do retorno do Vilhena Esporte Clube, o campeonato ganhará mais um novo time profissional, o Barcelona Futebol Clube, que fará sua estreia nesta edição.

A competição terá dois turnos com jogos de ida e volta. O primeiro colocado de cada turno garante vaga para as semifinais do campeonato, já a 2ª e 3ª colocação será definida através da pontuação dos dois turnos somadas.

O time que se sagrar campeão do estadual terá direito de representar o estado em 2018 no Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

O maior campeão da competição é o Ji-Paraná Futebol Clube com 9 títulos.

Regulamento

O Campeonato Rondoniense de 2017 será disputado em dois turnos com jogos de ida e volta. Participarão da competição oito equipes, sendo elas: Ariquemes Futebol Clube, Barcelona Futebol Clube, Guajará Esporte Clube, Ji-Paraná Futebol Clube, Rondoniense Social Clube, Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube, Sport Club Genus de Porto Velho e Vilhena Esporte Clube.

Primeiro Turno

No primeiro turno do campeonato, as oito equipes se enfrentarão em jogos de ida. O primeiro colocado se classifica para as semifinais da competição. Caso haja duas equipes com o mesmo número de pontos ganhos, será necessário o uso dos critérios de desempate para a definição do primeiro colocado. Os critérios utilizados são: Maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró, menor número de gols sofridos e menor número de cartões amarelos.

Segundo Turno

No segundo turno, as oito equipes se enfrentarão em jogos de volta com a pontuação zerada. Assim como no turno anterior, o primeiro colocado também se classifica para as semifinais da competição.

As partidas das últimas rodadas dos dois turnos obrigatoriamente serão realizadas no mesmo dia e horário, exceto quando a partida não influenciar as demais.

No término dos turnos, as duas equipes que se classificarem com a soma dos pontos do primeiro e do segundo turno estarão classificadas para as semifinais do campeonato. Caso uma mesma equipe fique na primeira colocação nos dois turnos, se classificarão para as semifinais os times que estiverem na segunda, terceira e quarta colocação com a soma dos pontos dos dois turnos.

Semifinais

As semifinais serão disputadas em duas partidas de ida e volta pelas quatro equipes classificadas respeitando a seguinte ordem:

3º colocado X 1º colocado do primeiro turno

1º colocado do primeiro turno X 3º colocado

2º colocado X 1º colocado do segundo turno

1º colocado do segundo turno x 2º colocado

Caso a mesma equipe tenha se classificado em primeiro lugar nos dois turnos, a ordem será:

4º colocado X 1º colocado dos turnos

1º colocado dos turnos X 4º colocado

3º colocado X 2º colocado

2º colocado X 3º colocado

Finais

As finais serão disputadas pelas duas equipes que se classificarem nas semifinais e realizadas em jogos de ida e volta. O mando de campo da partida de volta será da equipe que tiver a melhor classificação na fase anterior.

Em caso de empate, os critérios de desempate adotados serão o maior saldo de gols e a cobrança de penalidades.

O vencedor, que se sagrará campeão rondoniense, além do título terá o direito de disputar no ano seguinte o Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. O vice-campeão terá o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D em 2018.

Favoritos

O Rondoniense Social Clube é uma das equipes favoritas para a competição. Atual campeão, o time se reforçou bem para a temporada e promete vir forte em busca do Bi-Campeonato.

O Sport Club Genus de Porto Velho é outra equipe favorita para a competição, campeã em 2015 e vice-campeã em 2016, o Genus também brigará para se manter na ponta.

Quem pode surpreender?

A possível surpresa da competição pode vir a ser o Barcelona Futebol Clube. A nova equipe de futebol profissional de Rondônia terá a sua primeira participação no Campeonato Rondoniense nessa edição.

Atual campeão

O atual campeão da competição é o Rondoniense Social Clube. Fundado em 2007, o clube foi campeão do estadual apenas uma vez no ano passado.

Nos últimos 4 anos, o clube passou por um importante crescimento e hoje o Rondoniense é o maior campeão de divisões de base de Porto Velho.