Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2017

São mais de 100 anos de história e com grandes lembranças para os torcedores. O Campeonato Pernambucano está de volta para mais uma edição. Reservando emoções, rivalidades e polêmicas do início ao fim, a competição estadual terá sua segunda fase iniciada neste sábado (28) com promessa de partidas movimentadas e marcada pela luta ferrenha travada por Sport, Náutico e Santa Cruz pelo título, além disso, o interior vem com o incessante desejo de surpreender.

Os estaduais já não têm mais o romantismo de antes. Vários fatores fizeram isso acontecer, no entanto, é inegável que quando a bola rolar para os clássicos e com os times da capital visitando o interior, ninguém quer sair derrotado. Festejar o título ao fim do certame é o desejo de muitos.

O Sport busca o 41º Pernambucano da sua história, o Santa Cruz espera manter a hegemonia na década e ficar com o tricampeonato, enquanto o Náutico aparece mais uma vez pressionado para encerrar o jejum de conquistas, que dura desde 2004. Além disso, os clubes do interior, como Salgueiro e Central chegam com o desejo de serem os primeiros de fora da capital a ficar com o título estadual.

Diante de tanta rivalidade e desejo de conquistas seja por qual for o objetivo, o campeonato chega para movimentar a vida dos clubes nos próximos meses e a VAVEL Brasil mantém a tradição de apresentar o Guia do Campeonato Pernambucano 2017 para você ficar por dentro de tudo que pode acontecer.

REGULAMENTO

O regulamento do Campeonato Pernambucano enfim vem ganhando uma sequência depois de várias trocas nos últimos anos. No entanto, não é dos mais compreensíveis e justo, principalmente, com as equipes do interior. Dividido em duas partes, a competição estadual, praticamente, já teve sua primeira fase realizada para saber quem vai passar para o chamado hexagonal do título, que conta com Sport, Santa Cruz e Náutico.

A primeira fase da competição é de certa forma complexa, uma vez que foram dividido três grupos com três equipes, mas os times só enfrentam as equipes dos demais chaveamentos, em turno único, totalizando sete jogos para cada. Os melhores colocados, então, conseguiram ir para a grande disputa do título pernambucano, enquanto os outros seis vão lutar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência, em que duas agremiações irão para a Série A2 do Campeonato Pernambucano.

No hexagonal do título, os seis clubes vão se enfrentar em confrontos de ida e volta, com os quatro melhores colocados partindo para a terceira fase do certame estadual, fazendo assim o mata-mata com semifinais e posteriormente a grande final. Os dois últimos colocados desta fase, entretanto, não correm risco de serem rebaixado para a segunda divisão do estadual, podendo apenas ter como única punição pela má campanha ficar fora da Copa do Brasil, vale ressaltar que Sport, Náutico e Santa Cruz têm possibilidade de entrar pelo ranking da CBF, e da Copa do Nordeste.

Durante as semifinais, o primeiro colocado do hexagonal do título vai duelar com o quarto, enquanto o segundo e o terceiro fazem o outro confronto, com os vencedores disputando em seguida da final. Já os eliminados ainda entram em campo para fazer a disputada de terceiro lugar, também em ida e volta, valendo a última vaga para Copa do Nordeste. É importante salientar que não há critério de vantagem durante as decisões, ou seja, se houver empate na soma dos jogos o finalista ou campeão será conhecido nos pênaltis, uma vez que vale os pontos ganhos e o saldo de gols.

OS FAVORITOS

O Campeonato Pernambucano costuma promover surpresas ao seu fim, mas é inegável o favoritismo do Sport para a conquista do mesmo neste ano. Na elite do futebol nacional há quatro anos e com uma base montada deste a última temporada, além claro, de contar com jogadores de extrema qualidade como nos casos de Diego Souza e Rithely, cobiçados por vários clubes brasileiros, o Leão está à frente de seus rivais, que precisaram praticamente remontar seus elencos depois de perder e dispensar vários jogadores.

Apesar disso, o favoritismo não vem sendo garantia de nada nos últimos anos, principalmente, pelo motivo de o Sport também ter chegado à frente dos demais adversários e não ter conseguido ficar com o título, como nas duas temporadas anteriores, em que o Santa Cruz consagrou-se campeão diante de Salgueiro e do próprio Leão, respectivamente. Assim, o tricolor e o Náutico também estão fortes no páreo para festejar ao fim da competição.

Com a responsabilidade de tentar o tricampeonato estadual, o Santa Cruz terá que superar as adversidades imposta pela péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e a crise financeira que mais uma vez assombra o clube. Vários destaques saíram, principalmente o seu maior ídolo nesta década, o goleiro Tiago Cardoso, que agora defende o rival Náutico e o ídolo Grafite, assim como Keno e João Paulo. Além disso, outros atletas que poderiam ajudar na reconstrução Coral não seguiram.

Por parte do Náutico a superação será sobretudo contra o psicológico e a pressão por ganhar um título, algo que não vem desde 2004. Em meio a mais um fracasso na Série B do Campeonato Brasileiro, as esperanças dos alvirrubros vão se renovando com as boas contratações feitas para esta temporada. Com alguns jogadores mais rodados nos elenco, mesclado a juventude das categorias de base, o Timbu se apresenta com boas possibilidades de vencer a competição estadual.

QUEM PODE SURPREENDER

A possibilidade de ter um campeão fora da capital pernambucano é bastante difícil, vide a disparidade entre os clubes do Recife e os do interior em questão de estrutura, elenco e renda. A história mostra isso, pois o Campeonato Pernambucano nunca teve um interiorano terminando no primeiro lugar do pódio. No entanto, se alguém pode surpreender, esse alguém é o Salgueiro, vice-campeão em 2015 e quarto colocado na temporada passada.

O Carcará é sem dúvida o clube que mais mete medo nos grandes da capital, principalmente, quando os confrontos são realizados no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão do estado. Com boas atuações em seus domínios, o sertanejo ainda fica de olho em qualquer vacilo fora de casa para surpreender e mostrar sua força, como foi diante do Sport nas semifinais de 2015, ao vencer os dois confrontos, sendo o primeiro em casa por 2 a 0 e o segundo na Arena Pernambucano, pelo placar mínimo.

Tradicional no futebol pernambucano, o Central vem correndo por fora nos últimos anos, mas pode conseguir encaixar seu futebol e ser uma dor de cabeça para o trio de ferro. A Patativa conta com jogadores experientes em seu elenco, que costumam ser bastante trabalhosos quando estão duelando diante de Náutico, Sport e Santa Cruz. Contudo, vai precisar superar principalmente a péssima condição em que se encontra o gramado do Lacerdão para fazer boas partidas e avançar de fase.

Para o Central, vislumbrar a conquista do título já é um sonho bastante distante, por conta da grande dificuldade que o time terá pela frente, mas sonhar por exemplo com uma terceira colocação é bem possível para assim disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, podendo começar a refazer seu nome no cenário nacional, já que não disputa uma competição de grande porte à nível nacional há bastante tempo.

ATUAL CAMPEÃO

Caberá ao Santa Cruz defender o título do Campeonato Pernambucano este ano, algo que já tinha feito na temporada passada. Com um ótimo retrospecto na década, o tricolor entrará em campo com o desejo de sagra-se tricampeão da competição estadual mais uma vez na sua história e deixar os rivais sem a taça. No ano passado, o clube Coral festejou o título diante do Sport, que vinha em crise com a saída de Falcão após a eliminação na Copa do Nordeste.

O troféu conquistado diante do Sport, fez o clube coroar o ótimo primeiro semestre, pois os tricolores também saíram campeões da Copa do Nordeste. Em 2015, o Santa Cruz conseguiu o título estadual após fazer a final com o Salgueiro e bater o time sertanejo, que chegava na grande decisão pela primeira vez na sua história, no confronto da volta, no Arruda, em Recife, Pernambuco, pelo placar mínimo e fez a festa por mais uma conquista dentro do estado.