Sexta rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano é marcada por seca de gols

Flamengo de Arcoverde venceu o Atlético Pernambucano pelo placar mínimo (Foto: Ednaldo Tavares/Especial à VAVEL Brasil)

A sexta e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2017 registrou apenas dois gols nas suas quatro partidas, realizadas neste domingo (22). A seca de gols resultou numa irrisória média de 0,5 tento por jogo. A rede balançou somente em Flamengo de Arcoverde x Atlético Pernambucano, no Estádio Áureo Bradley, e Belo Jardim x Serra Talhada, no Antônio Inácio. Os três pontos foram para os times mandantes em ambos os embates. Afogados da Ingazeira x América, no Vianão, e Salgueiro x Central, no Cornélio de Barros, foram 0 a 0. Quem folgou na rodada foi a Acadêmica Vitória.

Na região do Moxotó, o gol do triunfo do Tigre do Sertão sobre o Tatu-Bola foi anotado por Marquinhos, logo no primeiro minuto de partida. Quem assinou o triunfo do Calango frente ao Cangaceiro em Caruaru foi Raniel. Vale lembrar que o Belo Jardim não vem jogando em seus domínios porque o Estádio Sesc Mendonção, cujo gramado foi castigado pela seca que assola a região, não foi liberado pela Federação Pernambucana de Futebol.

Em compensação ao baixíssimo número de gols na jornada de hoje, a última rodada promete fortes emoções: Central, Belo Jardim, Flamengo de Arcoverde e Acadêmica Vitória disputarão as duas vagas restantes para o Hexagonal do Título e, além disso, duas vagas de Pernambuco no Campeonato Brasileiro Série D 2018. Invicto na seletiva para a próxima fase com quatro vitórias e um empate, o Salgueiro se classificou por antecipação.

Os três primeiros colocados da fase inicial do principal certame da Terra dos Altos Coqueiros disputarão o tão sonhado título estadual com o Trio de Ferro do Recife: Santa Cruz (atual campeão), Sport (atual vice-campeão) e Náutico (terceiro colocado na última edição).

Por sua vez, América, Afogados da Ingazeira, Atlético Pernambucano e Serra Talhada já estão confirmados no Hexagonal do Rebaixamento. Devido à classificação do Carcará do Sertão ao Hexagonal do Título, a terceira vaga do futebol pernambucano na Série D do próximo ano ficará com o dono da melhor campanha da seletiva para escapar da degola à Série A-2 2018.

Classificação

Com o empate no duelo dos invictos, Salgueiro e Central agora somam, respectivamente, 13 e 11 pontos. O Carcará já está garantido na próxima fase. Já a Patativa, que agora tem três vitórias e dois empates, está muito perto da classificação.

Na sequência, a tabela mostra equilíbrio: o Belo Jardim soma nove pontos (três vitórias e duas derrotas), enquanto Flamengo de Arcoverde e Acadêmica Vitória têm campanhas idênticas (duas vitórias, dois empates, uma derrota, cinco gols marcados e quatro gols sofridos) e acumulam oito pontos.

América (quatro pontos), Afogados da Ingazeira (três pontos), Atlético Pernambucano (três pontos) e Serra Talhada (dois pontos) fecham a classificação.

Última rodada

Todos os jogos da última rodada serão na próxima quarta-feira (25), às 20h, horário local - 21h no horário de Brasília.

No Carneirão, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, o Vitória jogará todas as suas fichas contra o Salgueiro. O time das Tabocas tem que vencer e torcer para seus principais concorrentes, Belo Jardim e Flamengo de Arcoverde, perderem.

No Ademir Cunha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o América apenas cumprirá tabela contra o Belo Jardim, que só depende de si para avançar de fase.

Em Caruaru, o Central medirá forças com o Flamengo de Arcoverde em confronto direto por vaga no Hexagonal do Título. À Patativa do Agreste um empate basta para a classificação. Ao Tigre do Sertão só a vitória interessa - se vencer por dois ou mais gols de diferença, ultrapassa o adversário na classificação; se vencer por um gol de diferença, terá de torcer por um tropeço do Belo Jardim. A partida será disputada no Estádio Antônio Inácio devido às péssimas condições do gramado da casa dos centralinos, o Lacerdão.

No Estádio Nildo Pereira, em Serra Talhada, no Sertão, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira cumprirão tabela.

O Atlético Pernambucano folga.