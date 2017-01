Guia VAVEL do Campeonato Catarinense 2017

O Campeonato Catarinense de 2017 promete ser bem diferente que os anos anteriores. A fórmula da competição não será alterada, mas sim, o espírito de solidariedade das equipes que disputarão o título Estadual. O mundo todo estará de olho no torneio. Afinal, o campeonato servirá como um "teste" para a Chapecoense, que foi reconstruída em 51 dias, desde a tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia.

O teste não se restringe apenas à Chape. O futebol catarinense teve seus altos e baixos na temporada passada. O Figueirense, por exemplo, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas por outro lado, o Avaí garantiu lugar na elite do futebol nacional. O Joinville também teve um ano amargo com a queda para a Série C. Já o Criciúma se manteve na segunda divisão, mas está de "cara nova" para 2017.

Como vai funcionar o Catarinense deste ano? Quem são os favoritos para o título? Qual a equipe que poderá surpreender? Saiba tudo neste guia que a VAVEL Brasil preparou especialmente para você, torcedor.

Regulamento

O Campeonato Catarinense terá início no dia 28 de janeiro e encerramento previsto no dia 7 de maio. A competição poderá terminar antes da data citada, já que o torneio é disputado em turno e returno. Ou seja, se uma determinada equipe for campeã nos dois módulos, garante o título Estadual.

A equipe que conquistar o primeiro turno, se classifica para a decisão. Já no segundo turno, os mandos de campo serão inversos ao do primeiro. Assim como na fase anterior, o time que terminar na liderança disputará a grande final em dois jogos (ida e volta). O mandante da segunda partida será aquele que conseguir fazer a melhor campanha geral do Catarinense.

As duas equipes com piores campanhas nos dois turnos somados caem para a Segunda Divisão.

Favoritos

Avaí: comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, a equipe azurra inicia 2017 com a base que garantiu o acesso do time à elite do futebol nacional, com destaques para o meio-campo Marquinhos e zagueiro Betão, aquele mesmo que atuou pelo Corinthians, em 2007. A missão do segundo maior vencedor do Campeonato Catarinense, com 16 títulos, é encerrar um jejum de Estaduais que já dura cinco anos.

Foto: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.

Chapecoense: a atual campeã Catarinense possui cinco títulos em sua história. Defender o bicampeonato para os 37 atletas comandados pelo técnico Vagner Mancini, não representa apenas a hegemonia no estado, mas também é uma forma de homenagear as 71 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, bem como os sobreviventes, incluindo o ex-goleiro Jackson Follmann, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o zagueiro Neto.

Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Criciúma: a equipe carvoeira, logo após o término da Série B na temporada passada, desfez de toda a comissão técnica e inovou. Contratou Deivid, que treinou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro 2016. Contratações pontuais foram feitas, como a do atacante Pimentinha, ex-Sampaio Correia e do jovem Caio Rangel, também ex-Cruzeiro. Assim, o Tigre irá brigar pelo seu 11º título Estadual.

Foto: Fernando Ribeiro/www.criciuma.com.br

Figueirense: a equipe alvinegra é a maior campeã Estadual, com 17 títulos. Apesar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria decidiu manter o técnico Marquinhos Santos e fez contratações pontuais, como a do zagueiro Leandro Almeida, ex-Palmeiras, além de promover jogadores da base. Desta forma, o Figueira pretende fazer de 2017 um ano de dar a "volta por cima" e a conquista do Catarinense pode fazer a diferença na temporada.

Foto: Divulgação/Figueirense

Joinville: o JEC tentará se reerguer nesta temporada, após cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time fechou a contratação de 12 jogadores, apostando, sobretudo, na experiência. Casos do meia Lúcio Flávio, ex-Botafogo e Paraná, do volante Renan, ex-Cruzeiro e Atlético-MG e do atacante Ciro, ex-Sport e Fluminense. O Joinville é o terceiro maior vencedor de Estaduais, com 12 títulos, sendo o último conquistado em 2001.

Foto: João Lucas Cardoso/JEC

Quem pode surpreender?

Se o Campeonato Catarinense possui seus cinco favoritos ao título, a outra metade das equipes também não pretendem ficar atrás. Isso porque o Almirante Barroso, que retornou à elite do Estadual neste ano, assim como o Atlético Tubarão, além do Brusque, Inter de Lages e Metropolitano, apostam na experiência para fazer bonito na competição.

O Almirante, por exemplo, contratou o lateral-direito Nei, ex-Internacional e Vasco. Aos 31 anos, o jogador estava no Novorizontino-SP e agora irá trabalhar sob o comando do técnico Renê Júnior. Quem também é oriundo do Inter é o atacante Rentería, também de 31 anos. O colombiano irá atuar pelo Atlético Tubarão, também promovido à elite do Catarinense.

Rentería é a grande esperança do Tubarão no Catarinense (Foto: Divulgação/Facebook)

Já o Brusque, comandado pelo técnico Mauro Ovelha, contratou uma dupla experiente para o ataque: Ricardo Lobo e Jonatas Belusso. O primeiro, de 32 anos, estava no futebol japonês e é tido como uma das principais esperanças de gols pela diretoria. Já Belusso, de 28 anos, é oriundo do Brasil de Pelotas. Enquanto isso, o Inter de Lages aposta em um treinador experiente: Joel Cornelli, ex-auxiliar de Tite, com bastante rodagem pelo futebol internacional. No Metropolitano, o argentino Trípodi, ex-Santos e Vitória, está de volta e é um dos principais nomes para a atual temporada.

Atual campeão!

A conquista do Campeonato Catarinense 2016 pela Chapecoense foi a coroação de um trabalho árduo. O Verdão do Oeste, que começou a despontar no futebol com a campanha da Série B de 2013, montou um time modesto ao longo dos anos, até chegar ao elenco campeão Estadual.

Naquela ocasião, a Chape era comandada pelo técnico Guto Ferreira, que sairia pouco tempo depois para o Bahia. O Verdão do Oeste foi campeão do primeiro turno e chegou aos 15 jogos de invencibilidade. O título do Catarinense só não veio de forma antecipada por causa das três derrotas nas últimas rodadas, contra o Metropolitano, Joinville e Criciúma, respectivamente.

Na primeira partida da final contra o Joinville, a Chape venceu, fora de casa, por 1 a 0, e empatou o jogo de volta, na Arena Condá, por 1 a 1. Foi o quinto título Estadual do Verdão do Oeste, que emplacou Bruno Rangel como artilheiro daquela edição, com dez gols. Cléber Santana, meio-campo experiente, foi eleito o craque do time.

Foto: Cleberson Silva/Chapecoense

Confira os jogos da primeira rodada