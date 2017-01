Guia VAVEL do Campeonato Mineiro 2017

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Um dos campeonatos antigos e tradicionais do futebol brasileiro volta a escrever suas histórias a partir do próximo dia 29. O Campeonato Mineiro de Futebol 2017 entra em rota de colisão com a paixão e a fé das torcidas de 12 equipes de muita tradição no futebol de Minas Gerais. Como de praxe, os três times da capital, América, Atlético e Cruzeiro, são os favoritos ao troféu. Desde 2005 (Ipatinga campeão) o caneco não vai para outro clube que não seja da capital.

No entanto, o Campeonato Mineiro de 2017 trará equipes que investiram forte, seja com jovens ou atletas rodados no futebol brasileiro, para desafiar a hegemonia de América, Atlético e Cruzeiro. É o caso do Villa Nova, que contratou o goleiro Fernando Henrique (ex-Fluminense), o zagueiro Gladstone (ex-Cruzeiro) e o meia Tchô (ex-Atlético).

Há, também, a URT, campeã do interior na edição do ano passado. Embora a direção do clube tenha feito uma reformulação total na equipe, o time de Paços de Minas promete luta intensa para defender o título de campeã do interior. Dentre os reforços mais famosos da URT para 2017, estão o goleiro Juninho (ex-Atlético e Cruzeiro) e o volante Diogo (ex-Fluminense).

Regulamento

O regulamento do Campeonato Mineiro é um dos mais simples e democráticos entre todos os estaduais do Brasil. O modo de disputa vem sendo repetido desde 2011 e premia os mais regulares, além de bonificar quem teve as melhores campanhas.

A edição número 103 do Campeonato Mineiro começa sua primeira fase no dia 29 de janeiro e termina em 7 de maio, com 11 jogos para cada equipe, todos contra todos e em turno único. Classificam-se para a semifinal os quatro primeiros, e os dois últimos colocados são rebaixados para o Módulo II 2017.

A fase seguinte é a semifinal, que será disputada nos dias 16 e 23 de abril. Os dois primeiros ganham a bonificação de disputar a última partida da semifinal em casa, além de jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols.

Por fim, a final acontecerá nos dias 30 de abril e 7 de maio, com os dois promovidos da fase semifinal. O melhor colocado da fase de classificação terá a vantagem, diante do oponente, de disputar a última partida em casa, podendo ser campeão com dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols.

Atual campeão

O América é o atual campeão mineiro após derrotar o Atlético. No primeiro jogo, disputado no Independência, com o Coelho levando a melhor sobre o Galo por 2 a 1. O lateral-esquerdo Danilo (que hoje defende o próprio Atlético) marcou os dois gols do time alviverde; Lucas Pratto descontou.

Na grande final, realizada no Mineirão, o jogo fora decidido no segundo tempo. O atacante Clayton abriu o placar para o Galo aos 12 minutos da segunda etapa, mas Danilo, autor dos dois gols do América na primeira partida, empatou o confronto em um golaço.

Com menos de dez minutos para o término do duelo, o Galo foi para cima em busca do segundo tento. Porém, não conseguiu marcar novamente, e o Coelho conquistou o 16º título de Campeonato Mineiro da sua história. Relembre aqui.

Equipes participantes

Doze clubes disputarão o Campeonato Mineiro 2017: