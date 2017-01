Guia VAVEL do Campeonato Paulista 2017

O futebol brasileiro vai começar de forma oficial. Em praticamente todo o país, a bola rola com os torneios estaduais e regionais, e o mais disputado e equilibrado deles tem seu pontapé inicial no dia 03 de fevereiro. E a estreia do Campeonato Paulista 2017 já trará uma novidade: Santos x Linense, na Vila Belmiro, fazem o primeiro jogo da competição na noite de sexta-feira, abrindo o novo horário de futebol no Paulistão.

Com quatro grandes paulistas, dois grandes do interior e outros times que sempre dão trabalho, o Paulistão dessa temporada promete fortes emoções, isso porque teremos o atual campeão brasileiro mais uma vez, teremos um ídolo no comando técnico de um gigante que busca quebrar uma sina de mais de dez anos, o outro gigante querendo se firmar com novas estrelas e o atual vencedor do Paulista querendo seguir a tradição de vários anos chegando na final.

Sem grandes mudanças em relação ao último ano, mas prometendo emoção até o fim, o Paulistão 2017 terá um tempero maior, isso porque não dividirá tanta atenção por muito tempo com a Libertadores, como tradicionalmente acontecia. Já que o torneio continental vai durar o ano inteiro, Santos e Palmeiras podem focar também no estadual, elevando o nível da competição, enquanto Corinthians e São Paulo correm por fora pra entrosar seus times e usarem o peso das camisas pra concorrer ao título.

Emoção, categoria, estádios históricos, chuva, clássicos, golaços e uma taça no mês de maio. O Paulistão 2017 vai começar e a VAVEL Brasil traz o guia definitivo para você saber tudo do mais disputado estadual do Brasil.

Regulamento

Mais enxuta que nos anos anteriores, o Paulistão 2017 será formado por 16 equipes espalhados por todo território paulista. Divididos em quatro grupos com quatro times cada, encabeçados por Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, a primeira fase será disputada no mesmo molde dos anos passados. Todos do grupo enfrentam os times dos outros grupos, mas não enfrentam os times de sua chave. Por exemplo, quem é do Grupo A, pega times do B, C e D, mas não enfrenta de sua chave.

Haverá duas tabelas de classificação. A primeira trará a pontuação dentro do grupo, ou seja, haverá a tabela individual do Grupo A, B, C e D. Mas também haverá a tabela unificada, onde o primeiro no ranking geral leva vantagem nas fases finais e os quatro últimos serão rebaixados à Série-A2.

Na fase mata-mata, teremos novidades. Antes em jogo único, agora as quartas-de-finais terão sistema ida-e-volta. O melhor de cada grupo faz a decisão em casa e os pontos seguem valendo, ou seja, caso o time A terminou a primeira fase em segundo e no mata-mata venceu, enquanto o B passou empatando, o time A passa o B na tabela e tem a vantagem do mando nas próximas partidas.

Com esse sistema, as semifinais se juntam. Assim, os quatro semifinalistas serão rankeados conforme suas pontuações na tabela geral, fazendo com o que a equipe de melhor campanha enfrente o quarto melhor e o segundo encara o terceiro. Novamente em ida-e-volta, os vencedores avançam à final. No mata-mata, caso haja empate, teremos penalidades.

Os quatro grupos são formados por:

Grupo A: Corinthians - Botafogo - Ituano - São Bernardo

Grupo B: São Paulo - Ferroviária - Linense - Red Bull Brasil

Grupo C: Palmeiras - Novorizontino - São Bento - Santo André

Grupo D: Santos - Ponte Preta - Audax - Mirassol

Os favoritos

Se no ano passado o Paulistão tinha o campeão brasileiro, pra essa temporada, ela tem o campeão e o vice. Palmeiras e Santos chegam à frente dos rivais e despontam como principais favoritos. O time alviverde manteve a base, se reforçou ainda mais com o dinheiro da patrocinadora e tenta quebrar um tabu de quase dez anos sem conquistas. Já o Peixe quer manter a tradição de chegar em final, também se mantendo há quase dez anos. Corinthians e São Paulo terão o Paulista pra testar suas equipes e, porque não, sonhar com a taça.

Corinthians - o alvinegro chega mudado, mas com esperanças. Depois de um 2016 cambaleante, a Fiel espera que o pupilo de Tite, Fábio Carille, siga o trabalho do ídolo alvinegro e monte uma equipe segura e vibrante. Pra isso, reforços importantes chegaram, como Gabriel, e ainda há o sonho de Jádson vestir a 10 e ter a estrela mundial Didier Drogba como centroavante.

São Paulo - campeão pela última vez em 2005, o Tricolor terá a chance de montar a equipe e testar a formação num torneio oficial. A principal estrela está no banco de reservas: Rogério Ceni, maior ídolo, é o técnico e grande esperança de dias melhores no lado do Morumbi. A equipe terá poucas caras novas, mas de bons valores, como Wellington Nem e Jucilei.

Palmeiras - principal favorito e atual campeão brasileiro, o Palestra chega motivado pra quebrar uma sina de quase dez anos: não conquista o Paulistão desde 2008. Pra isso, o time do novo técnico Eduardo Baptista terá a mesma base do ano passado, mas com nomes interessantes chegando, como Felipe Melo e Guerra.

Santos - bicho-papão do torneio, o Peixe quer manter a tradição de ir à final. Desde 2009 a equipe participa de todas as decisões e é o atual campeão. Com a mesma equipe vice do Nacional de 2016, mas com nomes bons chegando, como Kaíque e Cleber, o alvinegro da Vila quer seguir brilhando e conta com seu caldeirão para papar mais um título.

Surpresas

O mais equilibrado estadual do Brasil não leva esse nome à toa. Além de ter quatro times grandes, o Paulistão ainda conta com equipes do interior fortes. A Ponte Preta encabeça a lista, que ainda tem Red Bull Brasil, Ferroviária e os rivais São Bernardo e Santo André.

A Macaca de Campinas sempre é uma força a se considerar no Estado. Após ótima campanha na Série-A do ano passado, o alvinegro campineiro quer usar seu artilheiro William Pottker pela última vez, antes da transferência para o Corinthians. O time ainda terá bons nomes, como Lucca e Yago.

Já Ferroviária, Santo André e São Bernardo querem usar o torneio para chamar a atenção. Cada time vem há um longo tempo se preparando para chegar bem no torneio. As segundas colocações em suas chaves são realidades bem possíveis de acontecer.

Atual campeão

Na edição 2016, o Santos superou as expectativas, usou o caldeirão da Vila e superou os rivais para conquistar mais um título. Tendo Gabriel como grande destaque, o Peixe fechou a fase de grupos como segundo melhor time no geral e passou fácil pelo São Bento.

Nas semifinais, jogo único contra o Palmeiras, rival da decisão de 2015 e da Copa do Brasil do mesmo ano. E o Peixe abriu 2 a 0 e encaminhava a classificação, mas dois gols verdes nos minutos finais levaram a decisão aos pênaltis. Nas cobranças, Vanderlei brilhou, Fernando Prass perdeu o penal decisivo e o Santos foi à mais uma final.

Enfrentando o surpreendente Audax, que eliminara São Paulo e Corinthians nas fases anteriores, o alvinegro da Vila precisou suar a camisa. Na partida de ida, empate em Osasco por 1 a 1. Já na Vila, Ricardo Oliveira marcou o gol único, carimbando mais um título ao Peixe.