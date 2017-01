Guia VAVEL do Campeonato Acreano 2017

O ano do futebol brasileiro começa, de modo oficial, com os campeonatos estaduais. Cada um à sua maneira, com várias fórmulas de disputa diferentes. Sempre contendo um charme diferenciado das demais competições, os estaduais estimulam a competitividade local, fomentando rivalidades regionais e construindo histórias que vão da dor à glória. Um destes "charmosos" campeonatos começa no dia 19 de Fevereiro: o Campeonato Acreano 2017.

Contabilizando apenas a era profissional, iniciada em 1989, esta será a 28ª edição. O maior campeão do estado é o Rio Branco, time da capital, com 15 troféus. O último vencedor é o Atlético Acreano, que conquistou a edição do ano passado com duas vitórias, 3 a 1 e 2 a 1, em cima do Rio Branco.

O campeão do ano passado, Atlético Acreano (Foto: Divulgação/Atlético Acreano)

Regulamento

Mantendo o número de competidores que vem desde 2011 (oito), a fórmula de disputa do Acreano deste ano repete a de 2016, em uma primeira fase onde todos jogam entre si, em turno único. Mas, não se trata de uma simples disputa. Os seis primeiros se classificam para a segunda fase e o primeiro colocado, além do título, fatura também a vaga acreana para a Série D do Campeonato Brasileiro 2017. Os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão na próxima temporada.

Na segunda fase, forma-se um hexagonal, com partidas de ida e volta entre os envolvidos. A equipe melhor colocada fatura o torneio, forçando, assim, uma final contra o vencedor da primeira fase. Caso a mesmo time vença os dois turnos, este será declarado o campeão estadual da temporada. Disputam a competição neste ano cinco equipes da capital, Rio Branco: Atlético Acreano, Rio Branco, Andirá, Galvez e Vasco da Gama. Completam o certame o Plácido de Castro, da cidade de mesmo nome, Alto Acre, de Epitaciolândia e Humaitá, de Porto Acre.

Favoritos

Atlético Acreano

Atual campeão do estado, o Galo Carijó entra na disputa para manter a taça em suas mãos. O time comandado por Álvaro Miguéis tem força máxima disponível para o começo do certame, exceção feita ao meia Polaco, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho. Mesmo dividindo suas atenções no começo da temporada com a Copa do Brasil, onde enfrenta o América-MG, o Alviceleste de Rio Branco promete fazer bonito no Acreano.

Amistoso de pré-temporada - o único - diante do rival Galvez (Foto: Divulgação/Atlético Acreano)

Rio Branco

Maior vencedor da história do Acre, seja contabilizando a fase amadora do campeonato ou não, o Estrelão tem no comando o treinador Cristian de Souza, que levou o Água Santa, do interior de São Paulo, até a terceira fase da Copa São Paulo 2017. Como o elenco do Alvirrubro será formado em sua espinha dorsal pela garotada que chegou até a segunda fase da Copinha, ter um técnico com experiência na base é fundamental para ambientação dos novatos ao estilo de jogo da "vida adulta".

Palcos

Arena da Floresta

Pertencente ao Governo do Estado do Acre, localizado na capital, Rio Branco, o estádio tem ares grandiosos desde o seu projeto. Maior campo acreano, com capacidade para 20 mil espectadores, a Arena foi projetada pelos mesmos construtores da moderna Arena da Baixada, estádio do Atlético-PR e possui gramado semelhando ao utilizado no Maracanã. Pela sua estrutura moderna e devido a capacidade maior, o estádio tende a receber as partidas mais importantes da competição, dentre elas a grande final.

Florestão

Assim carinhosamente chamado, o Estádio Antônio Aquino Lopes também se situa em Rio Branco e foi inaugurado em 2011, com capacidade de público limitada a dez mil espectadores e sediará parte da primeira fase do Acreano, sempre em rodada dupla.