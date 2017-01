Guia VAVEL do Campeonato Paraense 2017

Fotomontagem: Hugo Alves/VAVEL Brail

O Campeonato Paraense 2017 terá seu inicio neste sábado (28). Realizada desde 1908, a competição tem como destaque um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o Re-Pa. Dez equipes participarão da 105ª edição da elite do futebol do Pará. Além do troféu, os participantes disputarão também vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D.

As duas grandes equipes dominam historicamente a competição, mas isso mudou um pouco há alguns anos. Em 2011, o Independente sagrou-se campeão. No ano seguinte foi a vez do Cametá. O Paragominas apareceu na final em 2013, enquanto que o Independente foi vice em 2015. Ano passado, o segundo colocado foi o São Francisco. A formula de disputa até dava uma chance aos clubes médios do estado, mas os resultados mostram que aconteceram tropeços tanto de Remo quanto de Paysandu.

Regulamento

Houve uma mudança significativa nesta temporada em relação à edição do ano passado. Anteriormente, o certame tinha a Taça Cidade de Belém e Taça Estado do Pará. Os campeões dos dois turnos se enfrentavam na grande final da competição. Neste ano, as dez equipes – oito remanescentes e duas que conseguiram o acesso da segunda divisão – disputarão uma primeira fase no sistema pontos corridos. Depois, a fase eliminatória decidirá o campeão.

A fase inicial terá dois grupos de cinco clubes cada. Os times da chave A1 disputam jogos de ida e volta conta adversários da chave A2, e vice-versa. Não teremos partidas envolvendo times do mesmo grupo. Serão dez rodadas, onde os dois melhores de cada chave avançarão ao mata-mata. Os lanternas da A1 e A2 vão para a segunda divisão estadual em 2018.

Grupo A1: Cametá, Paragominas, Paysandu, Pinheirense e São Raimundo;

Grupo A2: Águia de Marabá, Castanhal, Independente, Remo e São Francisco.

Nas semifinais, o primeiro colocado enfrenta o vice do seu próprio grupo, em jogos de ida e volta. Isso permite dois clássicos entre Remo e Paysandu na primeira fase e ainda faz um bloqueio – na etapa eliminatória – para que esses dois times se enfrentem apenas em uma eventual final. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O regulamento não tem muito segredo. Os vencedores das semifinais vão à decisão e os perdedores disputam o terceiro lugar, que terá certa importância nesta temporada. Os três primeiros garantem vaga na Copa do Brasil 2018. O campeão garante vaga direta para a Copa Verde 2018. Os dois melhores times – tirando o Papão e o Leão Azul – vão para a Série D 2018. Vale lembrar que o ranking da CBF também dá vaga na Copa Verde, assegurando mais dois times paraenses na competição regional.

Os favoritos

Não há como fugir, Paysandu e Remo são os principais candidatos ao título estadual em 2017. Os rivais não conseguiram bons resultados nos últimos testes, mas devem se acertar durante o início da competição.

Foto: Divulgação/Paysandu

No sábado (21), o Paysandu foi até Recife para enfrentar o Santa Cruz, em amistoso válido pela Taça Asa Branca. O Papão perdeu por 1 a 0. O segundo amistoso da temporada foi contra o Paragominas, na segunda-feira (23). O Paysandu foi derrotado por 2 a 0. Porém, os jogadores que atuaram neste jogo foram aqueles que não viajaram para Pernambuco.

Enquanto isso, o Remo teve três amistosos: No dia 10, bateu o Castanhal por 4 a 0. Depois, venceu o Independente por 5 a 3, e perdeu para o Castanhal por 3 a 1, de virada. O terceiro encontro foi marcado por confusão após a arbitragem marcar um pênalti em favor do Leão e depois desmarcar.

A principal contratação do Paysandu é o lateral Ayrton, de 31 anos, para ocupar a vaga o setor que estava carente. O jogador já atuou por Palmeiras, Flamengo, Coritiba e Figueirense. No final do ano passado, a equipe contratou Diogo Oliveira, ex-Brasil de Pelotas. Outro que chegou foi o atacante Bergson, de 25 anos, que disputou na a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico. O time também conseguiu a renovação do contrato de empréstimo do zagueiro Gilvan, que pertence ao Londrina. A base do ano passado foi mantida: o goleiro Emerson, Lombardi, Leandro Cearense e outros.

Foto: Divulgação/Remo

O torcedor do Remo não ficou com tantas saudades do clube no período sem futebol. A equipe de e-sports do Leão vem ganhando mais destaque nacional e participando de grandes embates no League of Legends. Além disso, o time de basquete também realizou alguns jogos neste ano . Mas agora é hora do foco voltar ao campo e bola. A equipe contratou alguns jogadores que se destacaram por clubes da região. Caio, da base do maior rival, chegou para reforçar o time. A grande novidade é o argentino Nano Krieger, atacante de 21 anos, promessa da base do Boca Juniors. Edgar, que marcou 17 gols pelo Sampaio ano passado, chegou por empréstimo.

Equipes participantes nesta edição por cidade:

Águia de Marabá (Marabá)

Cametá (Cametá)

Castanhal (Castanhal)

Independente (Tucuruí)

Paragominas (Paragominas)

Paysandu (Belém)

Pinheirense (Belém)

Remo (Belém)

São Francisco (Santarém)

São Raimundo (Santarém)

