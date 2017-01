Com Diego Souza e Robinho titulares, Tite confirma seleção para amistoso contra Colômbia

(Foto: Marcello Neves/VAVEL)

Será um duelo de reencontros. Do Brasil com o Engenhão após 10 anos, da seleção brasileira com o topo do ranking da Fifa caso conquiste um empate, e principalmente para a dupla Diego Souza e Robinho.

Tidos como dois dos atletas mais experientes do elenco convocado pelo técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia, que acontece nesta quarta-feira (25), às 21h45, o meio-campista e o atacante lideram o elenco convocado para essa partida.

A expectativa pela reedição da dupla Diego - Robinho, que brilharam no Santos em 2002, era alta, mas a torcida precisará esperar. Isso porque Tite deixou o camisa 10 flamenguista no banco de reservas e escalou Lucas Lima no meio-campo.

No único treino realizado pela Seleção Brasileira - devido ao pouco tempo para de concentração, Tite passou grande parte do tempo com: Weverton; Fágner, Geromel, Rodrigo Caio, Fábio Santos; Wallace; Dudu, Arão, Lucas Lima, Robinho; Diego Souza.

Entre os 23 convocados, pelo menos seis não terão chance de entrar em campo. Tudo devido a Fifa que não acatou ao pedido do treinador canarinho e limitou o número de substituições para seis - e não 11 como solicitado. Sendo assim, somente 17 dos 23 poderão entrar em campo.

Cabe ressaltar que, por não estar localizado em uma Data Fifa, o amistoso entre Brasil e Colômbia só terá atletas que atuam nos respectivos países. Toda a renda será revertida para as famílias das 71 vítimas do acidente aéreo que envolveu a delegação da Chapecoense, em dezembro do ano passado.

Sem tanto tempo pra treinar e com ainda com jogadores em pré-temporada, a Seleção fez treinos sem tanta intensidade como é de costume se ver no comando de Tite. Esse será o primeiro jogo do Brasil em 2017 e a Seleção terá pela frente alguns amistosos além da Eliminatórias, com a equipe liderando e com a classificação pra Copa do Mundo da Rússia já muito bem encaminhada.

A VAVEL Brasil trará todos os detalhes da partida, amanhã, antes, durante e depois do jogo à partir das 20h no horário brasileiro de verão. O tempo real minuto a minuto vai te deixar atualizado dessa grande homenagens às vítimas e familiares da tragédia da Chapecoense.