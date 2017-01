Reeditando última final, Campinense e Santa Cruz se enfrentam na Paraíba

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 1° rodada da Copa do Nordeste no estádio ernani satiro, o amigão, em campina grande-pb

No último dia primeiro de maio aconteceu o derradeiro duelo da Copa do Nordeste em 2016. Aos 33 minutos do segundo tempo, Arthur fez o gol do 1 a 1 no Amigão, colocando o nome da cobra coral entre os campeões da competição. Nesta quarta-feira (25) às 18h45 (horário de Brasília), Campinense e Santa Cruz voltam a duelar no mesmo palco da final.

A raposa, campeã da competição em 2013, já está na ativa desde o início do mês de janeiro, mas o time começou devendo em 2017. Em cinco rodadas no Campeonato Paraibano, o Campinense é o sexto colocado com apenas seis pontos ganhos, com uma vitória, três empates e um revés. Já o Santa ainda não estreou no certame pernambucano.

Sérgio China não definiu escalação

No último domingo (22), o Campinense disputou o clássico contra o Treze e empatou em 1 a 1. O resultado deixou o time fora do G-4 e em nada empolga a torcida rubro-negra. Domingo também marcou a estreia de Sérgio China no comando da raposa. O técnico chegou na sexta-feira (19) para substituir Paulo Foiani, demitido após outro empate, contra o Auto Esporte em casa.

O treinador teve pouco tempo para treinar o time do Campinense. Nesta terça-feira (24), China fez um trabalho fechado para imprensa e só irá divulgar os onze titulares minutos antes da partida. Em coletiva após os trabalhos, Sérgio comentou sobre o time após a troca de técnico."Só modifica metodologia de treinamento quando muda comissão técnica. O grupo é mesmo, adaptação e entendimento é rápido. Jogo difícil mas temos condição de buscar resultado".

O comandante falou sobre a diferença da partida de domingo no paraibano para o jogo no Nordestão. "Fizemos um jogo que podíamos ter ganho. Nesse jogo já precisamos dar mais qualidade de jogo. As equipes vão se fortalecendo e evoluindo e nossa equipe já tem 5 cinco jogo nas pernas e eles vem no primeiro jogo, temos de tirar proveito disso", enfatizou.

Time reformulado nas mãos de Eutrópio

Com elenco diferente e refeito nesta temporada, o Santa Cruz entra na competição para defender o título de 2016. Diferentemente do rival deste meio de semana, o Santa Cru fez uma pré-temporada mais encorpada e ainda não mostrou seu futebol ao torcedor.

Nesta terça-feira (24), o elenco fez um treinamento de um período e logo após a preparação seguiu viagem para Campina Grande, local da partida. Distinto da opção de Sérgio China, Vinícius Eutrópio não se preocupou em fazer surpresas e já escolheu os jogadores que iniciarão o jogo no Amigão.

O goleiro Júlio César e o volante Elicarlos treinaram entre os titulares mas estavam sem ser regularizados. Porém também na terça-feira teve seus nomes divulgados no BID (Boletim Informativo Diário) e foram confirmados por Eutrópio. Thomás e William Bárbio também apareceram no boletim da CBF mas começarão o jogo no banco de reservas.

O time que entrará em campo no Santa Cruz: Júlio César, Vítor, Jaime, Bruno Silva, Eduardo; Elicarlos, David, Léo Costa; Thiago Primão, Éverton Santos, André.