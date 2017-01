CSA estreia com o pé direito na Copa do Nordeste e goleia ABC

INCIDENCIAS: 1ª rodada da Copa do Nordeste 2017, realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A Copa do Nordeste começou e o CSA já começou com o pé direito ao vencer o ABC jogando no estádio Rei Pelé. O Azulão se impôs do começo ao fim e derrotou o time potiguar com facilidade com gols de Luis Soares, Everton Heleno e Cleyton. No momento, o CSA lidera o seu grupo com 3 pontos ganhos. As outras duas equipes do grupo, CRB e Itabaiana, ainda não se enfrentaram.

A próxima partida do CSA será pelo Campeonato Alagoano contra o Sete de Setembro, no estádio Olival Elias, no domingo (29), ás 16h. Na Copa do Nordeste, o Azulão encarará o CRB às 19h, no estádio Rei Pelé, no domingo (05).

Já o ABC enfrentará o Santa Cruz de Natal, no estádio Frasqueirão, no domingo (29), ás 17h, pelo Campeonato Potiguar. Na Copa do Nordeste, o time alvinegro jogará a próxima partida contra o Itabaiana, no domingo (05), ás 19h, também no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

Domínio do CSA e vantagem feita no primeiro tempo

Com novas caras no elenco, a equipe do CSA quis mostrar sua imposição jogando pela primeira vez na Copa do Nordeste. Por estar atuando em casa e do lado da sua torcida, o Azulão não podia fazer feio e pressionou o ABC nos primeiros minutos de jogo.

Os jogadores mais participativos do CSA eram Didira, Soares e Everton Heleno. Mesmo tentando ingressar no setor ofensivo, a equipe azulina demorou para criar a primeira grande chance de perigo, que veio aos trinta e cinco minutos com um chute de Didira, Edson faz a defesa.

Logo após esse lance, veio o primeiro gol do jogo. Luis Soares fez boa jogada individual, passou por três marcadores do ABC e tocou na saída do goleiro Edson para marcar o gol. Um minuto depois, o CSA deixou o ABC desesperado quando Everton Heleno aproveitou um passe e marcou o segundo gol.

O melhor jogador da equipe potiguar na partida era Echeverría, que aparecia muito para o ataque e teve uma boa oportunidade em cobrança de falta. A cobrança foi boa, mas o goleiro Jeferson fez a defesa.

ABC tenta se reerguer, mas sofre golpe no final

O ABC voltou melhor para os últimos quarenta e cinco minutos da partida e passou a tentar à ir para o ataque buscar o gol. Perdendo o jogo, o time alvinegro criou a primeira chance com um chute de Naldo, que foi impedido pelo goleiro Jeferson. Dalberto ainda tentou pegar o rebote, mas não conseguiu.

Nando estava bem na partida e recebeu um bom passe na medida para sair de frente ao gol e tentar surpreender o goleiro Jeferson, mas o jogador chegou atrasado na bola. O CSA se segurava na defesa e esperava a melhor chance para tentar matar o jogo.

Enquanto Echeverría tentava marcar o gol em chute de fora da área, o CSA esperou a hora certa e Geovani fez a jogada, tocou em Didira e que serviu Cleyton, que só empurrou para a rede para marcar o último gol da partida.

O último grande lance do ABC foi em mais um chute de Echeverría pegando o rebote da cobrança de falta de Romano. Mas o final do jogo chamou mais a atenção quando o meia Ares, do time potiguar, agrediu Didira e foi expulso. Rafinha, lateral do time alagoano, também levou o cartão vermelho.