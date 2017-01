Com gols no primeiro tempo, América-RN estreia com vitória sobre Botafogo-PB

Depois de um 2016 distinto na Série C, América-RN e Botafogo-PB se reencontraram na noite desta quinta-feira (26) na Arena das Dunas em em Natal, na 1ª rodada do Grupo E da Copa do Nordeste 2017. Dentro de casa e com o apoio da torcida, o Dragão bateu o Belo por 3 a 1, com gols marcados por Michel Benhami, Tony e Marcos Júnior; Raphael Luz descontou.

O resultado positivo deixou os alvirrubros na 2ª posição, somando três pontos ganhos. Os tricolores, entretanto, ficam na 3ª colocação e sem somar pontos. Os times voltam a campo, pela 2ª rodada do Nordestão, daqui a uma semana. Enquanto os potiguares vão até Aracaju encarar o Sergipe no Batistão no sábado (4), às 17h (de Brasília), os paraibanos duelam contra o Vitória em João Pessoa, no Almeidão, também às 17h (de Brasília).

Em uma etapa inicial movimentada, os donos da casa foram com mais vontade ao ataque e saíram em vantagem antes dos dez minutos com Michel Benhami. Osmar cruzou na pequena área, a defesa não afastou e a bola caiu no pé do meia que, mesmo se enrolando, mandou para o fundo do gol.

Ainda que tivesse certo domínio, o Dragão acabou descuidando e viu o Botafogo alcançar o empate. Após falha incrível do zagueiro Paulão, na área, Raphael Luz surgiu livre no meio da marcação e aproveitou bem a furada do defensor, enchendo o pé e balançando as redes depois da saída do goleiro Vinícius.

América-RN sai em vantagem no começo do jogo (Foto: Divulgação/Arena das Dunas)

Mesmo com o tento sofrido, os alvirrubros não se acomodaram dentro de campo e visaram voltar a ficar em vantagem no placar. Dija Baiano fez um grande lance individual e mandou passe na medida para Tony. O centroavante girou em cima da marcação e soltou o pé, estufando o barbante sem dar chance de defesa.

Para a etapa final, os times voltaram com a postura do primeiro tempo e deixaram o duelo em aberto no reinício. Mesmo que tivessem criado boas chances, pecaram nas finalizações e não conseguiram modificar o resultado. A melhor oportunidade foi de Rafael Oliveira, do time da Paraíba, que chutou forte e a bola explodiu na trave.

Do meio para o fim, o panorama continuou imprevisível e novos lances foram tentados dos dois lados, porém sem sucesso. Ainda que tivesse ficado no setor defensivo frequentemente, o Dragão manteve cautela e se segurou firme, sacramentando o resultado já nos minutos finais. Marcos Júnior arriscou de longe e surpreendeu Michel Alves, que não alcançou e a pelota morreu dentro da meta.