Em jogo movimentado, Itabaiana e CRB empatam sem gols

Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, Itabaiana e CRB se enfrentaram no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaina, Sergipe nesta quinta (26). As duas equipes fizeram o segundo jogo do grupo D, já que CSA venceu o ABC por 3 a 0. E num jogo que foi marcado por um tempo com domínio de cada equipe, as duas equipes não saíram do zero.

A partida foi boa, não se pode negar. As duas equipes buscaram o gol a todo momento e as grandes estrelas dos times foram mesmo os goleiros Juliano e Genivaldo que fizeram grandes defesas. A torcida sergipana foi outro destaque, empurrando a equipe da casa os noventa minutos, mesmo com a equipe sofrendo nos primeiros 45 minutos. Após o empate, as duas equipes agora voltam suas atenções para os respectivos estaduais no domingo (29) às 16h O Itabaiana enfrenta o Confiança enquanto o CRB pega o Miguelense.

O confronto começou quente, com o CRB buscando partir para cima, mesmo fora de casa, inclusive com seus zagueiros adiantados. E foi assim, que ocorreu a primeira oportunidade do jogo. Flávio Boaventura, de muito longe, arriscou chute forte, quase marcando um golaço, que Genivaldo conseguiu evitar com grande defesa.

As equipes continuavam a tentar chegar ao ataque, mas os erros de passes perto da área, não fizeram com que as equipes tivesse muitas chances de finalizar. Enquanto o Itabaiana tentava chegar com o sempre perigoso Chapinha, Jocinei era quem dava o tom no time alvirrubro. Apesar disso, a segunda oportunidade do CRB no jogo veio com outro defensor. O lateral-direito Marcos Martins, mandou chute que encobriu o goleiro sergipano e beijou a trave, assustando a torcida da casa.

O Tremendão procurava responder às investidas do CRB, mas o primeiro lance de perigo da equipe só veio aos 15'. Daniel Paraíba, recebeu bola de Chapinha fora da área e arriscou chute rasteiro. Juliano, que já parecia batido, foi buscar no canto, para desespero do volante. No escanteio seguinte, Tiago Garça tentou o cabeceio, mas a bola saiu por cima.

Depois disso, poucas chances, o Itabaiana até chegou a crescer no jogo, equilibrando as ações, mas esbarrava continuamente na baixa qualidade de suas finalizações. E foi só, em um primeiro tempo de pouca criatividade por parte dos dois times, o placar não saiu do zero.

O segundo tempo voltou eletrizante e logo aos 6', o Galo chegou com perigo. Mailson recebeu bola fora da área e chutou no canto, Genivaldo fez grande defesa. No contra-ataque seguinte, o problema que houve no primeiro tempo, parece ter sido deixado por lá e em boa troca de passes, Geovane saiu frente a frente com o goleiro, mas isolou, desperdiçando a melhor oportunidade.

Diferente da primeira etapa, quem seguiu dominando foi a equipe de Sergipe. Tanto que aos 19, Ney Maruim cruzou boa bola na cabeça de Geovane, que nem precisou subir e testou forte, com Juliano novamente salvando o time de Maceió.

O CRB sentia muito a parte física, que resultou no enfraquecimento técnico da equipe e o técnico Léo Condé fazia alterações, colocando sangue novo para tentar ser mais incisivo. Mas não dava resultado, aos 29', o Itabaiana perdeu a chance mais clara do jogo. Igor recebeu cruzamento de Madona e sem goleiro, embaixo das traves, bateu para fora. Terminou assim, nada que as equipes faziam, resultavam em gol.