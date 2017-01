Guia VAVEL dos Campeonatos Estaduais 2017

(Foto: Hugo Alves/VAVEL)

Está dada a largada! É verdade que alguns já estão em curso, mas, nesse sábado (28), temos oficialmente o início dos Campeonatos Estaduais no Brasil em 2017, segundo informa o calendário da CBF. E como já é tradição na VAVEL Brasil, os principais torneios terão cobertura de nossa equipe durante todo o período de realização!

Os Estaduais são realizados em cada uma das unidades federativas do Brasil. Historicamente, por questões econômicas e geográficas, as distâncias entre as principais cidades do país fizeram com que o povo, através de sua paixão pelo futebol, desenvolvessem uma forte cultura pela disputa estadual. Assim, nasceram as rivalidades e os clássicos locais.

Com duração média entre três e quatro meses, os principais torneios do Brasil tem previsão de término no dia 7 de maio, quando serão disputadas as grandes finais. A VAVEL Brasil preparou este infográfico abaixo para informar tudo que acontece nos 26 Estaduais!

Clique e veja o guia do campeonato!

Guias dos Campeonatos Estaduais 2017: