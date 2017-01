Atlético e Vila Nova se enfrentam na estreia do Goianão

INCIDENCIAS: 1ª rodada do Campeonato Goiano 2017. A partida será realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz (GO) apitará a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Leonel Carvalho (GO)

Uma nova temporada está prestes a se iniciar no futebol goiano e Atlético-GO e Vila Nova se preparam para o jogo de abertura do estadual, no estádio Serra Dourada, no sábado (28), ás 16h30. Ambas as equipes esperam fazer uma boa campanha, mas os momentos recentes na pré-temporada ditam emoções diferentes dos dois times para o confronto.

O Atlético sofreu com a perda de muitos jogadores importantes. Mesmo vindo de um título da Série B e sendo o único representante goiano na elite do futebol brasileiro, o Dragão não fez uma das melhores temporadas, tanto que perdeu os dois amistosos que fez contra Gama e Aparecidense pelo placar mínimo.

A equipe rubro-negra ainda sofreu um "escândalo" com o desaparecimento do treinador Marcelo Cabo, que foi encontrado em um motel, supostamente usando entorpecentes. Mesmo depois do episódio, Marcelo foi mantido no cargo e até hoje, não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido para a imprensa.

Enquanto um lado está meio "conturbado", o lado do Vila Nova está cheio de ânimo. A equipe contratou nos jogadores e conta com o novo treinador, Mazola Júnior, para tentar fazer o clube ser uma surpresa no Campeonato Goiano.

O ânimo do Tigrão ficou bem alto quando o time colorado venceu o amistoso contra o Flamengo realizado no estádio Serra Dourada, com dois belos gols do atacante Wallyson. A torcida compareceu em bom número para acompanhar a vitória do Vila Nova.

Marcelo Cabo busca entrosar elenco do Atlético-GO

Com respeito e foco dentro do clube, Marcelo Cabo buscar ainda o time ideal para enfrentar o Vila Nova, no sábado (28). O treinador quer esquecer as derrotas nos amistosos e montar um time entrosado para tentar sair da estreia com uma vitória.

Mesmo ainda avaliando a equipe titular para enfrentar o Tigrão, o treinador rubro-negro deve apostar na mesma equipe que atuou no amistoso contra a Aparecidense. Poucos jogadores dos contratados tiveram chances efetivas na titularidade. Apenas Willians, Betinho, Bonfim e Abuda foram utilizados de primeira.

A provável escalação de Marcelo Cabo deverá ser: Kléver; Silva, Bonfim, Ricardo Silva e Bruno Pacheco; Betinho, Abuda, Luiz Fernando, Jorginho e Willians; Junior Viçosa. A equipe atleticana ainda pode contar com outros jogadores para a estreia como o zagueiro Roger Carvalho, que veio do Palmeiras.

Como o mando de campo é do Atlético-GO, a diretoria rubro-negra definiu os ingressos para o confronto. A arquibancada custará R$ 30,00 e a cadeira custará R$ 50,00. Torcedor que estiver usando a "Timemania", poderá pagar meia-entrada.

Vila Nova aposta em "artilheiro" para vencer clássico

Depois de chegar conquistando a torcida vilanovense com dois belos gols marcados no amistoso contra o Flamengo, o atacante Wallyson é a maior aposta do Vila Nova para o jogo contra o Atlético-GO. O atleta, ex-Botafogo, tentará ser a referência do time na partida.

Mazola Júnior não deve fazer muitas mudanças do time que jogou o último amistoso. Outros atletas que estão sendo considerados importantes são Marcos Serrato, Wesley Matos, Moisés e também o goleiro Wendell, que vem aplicando boas defesas.

A provável equipe titular do Tigrão deverá ser: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Johnatan; Paulo Henrique, Fágner, Marcos Serrato e Hiroshi; Moisés e Wallyson. Outros jogadores que podem ser escolhidos são Luizão, Everton, Morais Júnior, Matheus Anderson e Vandinho.

A equipe do Vila encarará seu segundo clássico na estreia em menos de dois anos. No ano passado, o Tigrão fez sua estreia no Goianão contra o Goiás, onde acabou saindo derrotado por dois a zero. Nesse ano, a torcida e o clube esperam que a história mude diante do Atlético-GO.