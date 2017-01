River-PI vence o Juazeirense e inicia Nordestão na liderança do grupo C

Na noite desta quinta-feira (26), houve mais estreia na Copa do Nordeste. O River-PI recebeu a Juazeirense no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O atacante Viola foi o autor dos gols da partida no 2 a 0 em favor do time piauiense.

O River-PI volta a campo na terça-feira (31), quando enfrenta o Picos na casa do adversário pela primeira rodada do Campeonato Piauiense. A Juazeirense entra em campo antes, no domingo (29), contra o Vitória pelo Baiano. Na Copa do Nordeste, as duas equipes jogam no fim de semana seguinte. O Galo viaja a São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa no sábado, enquanto a Juazeirense recebe o Sport no domingo.

Com a presença de 2.582 torcedores, os times foram protagonistas de uma partida bastante movimentada. Logo aos seis minutos, Viola foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, mas a cobrança de Juninho Paraíba explodiu na trave direita do goleiro baiano. Após 5 minutos, nova penalidade para os donos da casa, o próprio Viola foi para a cobrança e abriu o placar.

Com superioridade, o time piauiense manteve a postura ofensiva durante o fim do primeiro tempo, levando perigo ao gol, mas esbarrando na trave do time baiano.

Quem veio melhor para o segundo tempo foi a Juazeirense. E aos 17 minutos teve a chance de empatar em mais um pênalti marcado. Júnior Chicão cobrou no canto esquerdo de Leandro Silva, que foi lá e espalmou. Poucos minutos depois, Viola marcou em contra-ataque rápido e decretou o placar com dois gols de vantagem.

Com os dois gols marcados, o atacante Viola iguala Jefferson Nem, do Náutico, na artilharia da Copa do Nordeste.