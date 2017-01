Google Plus

Guia VAVEL do Campeonato Brasiliense 2017:

Depois de uma longa espera, os estaduais estão voltando! Mas, o Campeonato Brasiliense de 2017 vai começar um pouco mais tarde em comparação aos últimos anos. Antes, com início em janeiro, neste ano só começará no dia 4 de fevereiro. Mas falta pouco, torcedor!

Será a 59ª edição do Campeonato Brasiliense, organizado pela Federação Brasiliense de Futebol. Mais conhecido como "Candangão", a competição não tem apenas times do Distrito Federal, possuindo também algumas equipes de Goiânia e Minas Gerais.

O regulamento

O campeonato será disputado em quatro etapas: fase classificatória, quartas de final, semifinais e final. Na primeira fase, as 12 equipes jogarão entre si em jogos de ida, totalizando 11 rodadas. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

A partir das quartas de final começa o torneio mata-mata até decidir o campeão brasiliense. Os finalistas garantem vaga na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D, enquanto os outros dois semifinalistas se classificam para a Copa Verde 2018 - novidade no torneio.

Os favoritos

Cinco times são favoritos ao título do Candangão 2017: o atual campeão, o Luziânia; o maior vencedor do torneio, o Gama; os times que carregam o nome da competição, o Brasiliense e o Brasília; e, por último, o Ceilândia.

Depois do hexacampeonato do Brasiliense (2004-2010), foram três campeões diferentes: Ceilândia (2010 e 2012), Luziânia (2014 e 2016) e o Gama (2015). O Brasiliense conquistou mais dois títulos depois do hexa, em 2011 e 2013.

Quem pode surpreender

O Brasília bateu na trave três vezes seguidas entre 2013 e 2015, mas em 2016 não ficou nem entre os quatro melhores. Entretanto, o segundo maior campeão do Candagão, que não conquista a competição desde 1987, pode surpreender.

Atual campeão

O Luziânia conquistou o Campeonato Brasiliense de 2016 e agora busca o bicampeonato. O time está numa crescente desde 2012 quando foi vice para o Ceilândia e depois conquistou duas vezes o título (2014 e 2016).