Emily Lima convoca 26 jogadoras para período de treinamentos na Granja Comary

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina só volta a entrar em campo no fim de fevereiro. Porém, a treinadora Emily Lima já começará a avaliar suas opções desde o início. Nesta quinta-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista das convocadas para uma semana de treinamentos na Granja Comary. Comandadas por Emily, as jogadoras das regiões Sul e Sudeste do país ficam de 6 a 11 de fevereiro sob observação da técnica.

Emily Lima irá avaliar o desempenho das jogadoras para, então, convocá-las de acordo com suas necessidades em campo. Com isso, as atletas que estarão nessa etapa de treinamentos podem ser chamadas para as outras, mesmo que não atuem nas regiões indicadas. Vale lembrar que esse processo acontecerá apenas com quem atuar no Brasil.

Lista completa da convocação

Goleiras

Camila - América Mineiro

Dani - Santos

Géssica - Kindermann

Maike - Flamengo

Zagueiras

Gislaine - CBF

Calandrine - Santos

Pardal - Corinthians/Audax

Tuani - Kindermann

Laterais

Moniquinha - Rio Preto

Maurine - Santos

Katiele - Foz Cataratas

Daiane - Corinthians/Audax

Meio-campo

Brena - Santos

Gabi Lira - Rio Preto

Antônia - Valinhos

Tuanny - Vila Nova

Maria - Santos

Peçanha - Corinthians/Audax

Moretti - CBF

Maglia - Corinthians/Audax

Atacantes

Patrícia - Santos

Nathane - Flamengo

Darlene - Rio Preto

Geyse - Corinthians/Audax

Byanca Brasil - Corinthians/Audax

Allana - Corinthians/Audax

Calendário das convocações da Seleção Brasileira de Futebol Feminino em 2017

Fevereiro - 6 a 11 (somente jogadoras que atuam no Brasil/Sul e Sudeste)

Fevereiro/março - 27 a 7 de março (data Fifa)

Abril - 3 a 11 (data Fifa)

Junho - 5 a 13 (data Fifa)

Julho/agosto - 16 a 6 de agosto (data Fifa)

Agosto - 21 a 26 (somente jogadoras que atuam no Brasil/Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará)

Setembro - 11 a 19 (data Fifa)

Outubro - 2 a 7 (somente jogadoras que atuam no Brasil/Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul)

Outubro - 16 a 24 (data Fifa)

Novembro - 6 a 11 (somente jogadoras que atuam no Brasil/Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Rondônia)

Novembro - 20 a 28 (data Fifa)