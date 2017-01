Volta Redonda e Resende reeditam final da Taça Rio na estreia do Carioca

Chegou o dia. Após semanas de antecipação, com alfinetadas extra-campo e crescimento da rivalidade, Volta Redonda e Resende entram em campo neste sábado (28) às 16h30, no Estádio do Trabalhador em confronto válido pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Durante os últimos dias, a divisão de ingressos se tornou pauta de problema entre as equipes da região Sul Fluminense. Alegando estar 'cumprindo' com o regulamento, a diretoria resendense colocou apenas 10% da carga total para os visitantes - 90 ingressos.

Dirigentes tricolores não gostaram, emitiram uma nota oficial alegando 'falta de bom senso', relembrando que nem nos grandes clássicos cariocas há uma divisão tão desigual quanto a supracitada: geralmente, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense fazem a divisão 50/50% em partidas entre si.

Em maio de 2016, Voltaço e Resende disputaram o título da Taça Rio. Apesar do desejo tricolor de realizar a partida no Raulino de Oliveira, o confronto acabou ocorrendo em São Januário. Resultado final: 3 a 0 para o Tricolor de Aço em atuação de gala dos comandados de Felipe Surian.

Volta Redonda baseia em freguesia recente para manter invencibilidade

Pelo lado dos atuais campeões invictos da Série D, foram mais de 40 dias de pré-temporada com quatro jogos-treinos, sendo três vitórias e um empate. Baseando na freguesia recente do Gigante do Vale, o Volta Redonda quer manter a invencibilidade de quase três anos – a última derrota foi em 2014.

No geral, será o 24° jogo oficial entre as equipes – 12 vitórias do Tricolor de Aço, seis empates e cinco triunfos do Resende. Desde o último revés do Voltaço são seis partidas entre os clubes, com quatro vitórias tricolores – dentre elas o título da Taça Rio do ano passado.

Apesar do retrospecto recente, o treinador Cairo Lima rechaça o favoritismo para o jogo de logo mais. “Entramos na competição para brigar pelo título e vamos encarar cada jogo como se fosse uma decisão, até porque o campeonato é curto e não se pode vacilar”, destacou o técnico.

Voltando a comandar o Tricolor de Aço de forma oficial, Cairo elogiou a pré-temporada e pediu atenção total contra o Resende, que possui um plantel de muita qualidade e estará jogando diante do seu torcedor. “Tivemos uma pré-temporada bem proveitosa. Consegui implantar o meu método de trabalho e os jogadores assimilaram muito bem. Fomos evoluindo a cada jogo-treino e acredito que temos tudo para fazer uma boa estreia”, complementou.

O Tricolor de Aço deve ir a campo com: Douglas Borges; Henrique, Luan, Maílson e Cristiano; João Cleriston, Marcelo, Higor Leite, Diego Souza e Pipico; David Batista.

Voltaço faz primeiro jogo oficial sob comando de Cairo Lima | Foto: Wallace Feitosa/Volta Redonda F.C.

Resende quer aproveitar fator campo para estrear com vitória no Carioca

Pelo lado alvinegro, confiança é a principal palavra dita no vestiário. “A expectativa para a estreia é a melhor possível. Respeitamos o Volta Redonda que é uma grande equipe, mas estamos confiantes e vamos buscar a vitória”, disse Ademir Fonseca, treinador do Resende.

Ressaltando o bom período de treinamentos em Sorocaba, o comandante revelou que os recém-chegados já estão preparados e entrosados. “Fizemos uma boa pré-temporada os atletas que chegaram tiveram tempo de se ambientar com o clube e com os novos companheiros. Agora é mostrar em campo tudo que trabalhamos nos treinos”, completou.

Atuando em casa, Ademir conta com a presença da torcida para estrear na competição com o pé direito, vencendo o grande rival regional. “Não podemos abrir mão desta vantagem de estrear jogando em casa. A presença da torcida será fundamental e os jogadores contam com esse apoio. Vamos buscar os três pontos”, finalizou Fonseca.