Em clássico de quatro gols, Volta Redonda e Resende empatam na estreia do Carioca

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, realizada no Estádio do Trabalhador, em Resende

Superando as expectativas - devido ao intenso e forte sol presente no Sul Fluminense, Resende e Volta Redonda fizeram neste sábado (28) um clássico bastante movimentado no Estádio do Trabalhador, válido pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Em partida bastante movimentada, os rivais empataram em 2 a 2, garantindo um ponto cada na estreia do Estadual: Jhulliam, duas vezes, balançou as redes a favor do Gigante do Vale, enquanto Maílson e Higor Leite marcaram para os visitantes.

Fora de casa, o Resende terá parada difícil diante do Fluminense nesta quarta-feira (1º), no Estádio Moça Bonita às 16h30; na data seguinte (2), o Tricolor de Aço recebe a Portuguesa-RJ no Raulino de Oliveira às 19h30.

Resende abre o placar no início, Voltaço melhora mas donos da casa mantêm vantagem

Sob forte sol no Estádio do Trabalhador, o Resende começou de forma avassaladora: balançou as redes aos 3' com o zagueiro Thiago Sales, mas a arbitragem marcou impedimento. Na sequência, Marcel cruzou fechado, a bola passou rente à trave e o camisa 9 Jhulliam abriu o placar para os anfitriões.

Com maior posse e em vantagem, o Gigante do Vale era melhor no jogo até a parada técnica. Após a pausa, o treinador Cairo Lima ajustou o Voltaço e a equipe da Cidade do Aço voltou superior, mas sempre pecava nos últimos passes e errava nas finalizações.

Encerrando a etapa inicial, as equipes diminuíram o ritmo devido ao intenso calor que pairava sobre Resende neste sábado. Com a vantagem, o Gigante do Vale manteve a posse e deixou o resultado em 1 a 0 no intervalo.

Em segundo tempo de três gols, clássico termina empatado

Enfim capitalizando a melhora no fim da etapa inicial, os visitantes empataram o placar logo aos dois minutos: após milagre do goleiro Arthur, o zagueiro Maílson aproveitou sobra de bola e empurrou para as redes.

Não deu tempo nem de comemorar. Na sequência, o Resende partiu ao ataque e Jhulliam sofreu pênalti de Douglas Borges; o próprio camisa 9 bateu e marcou seu segundo gol no clássico do Sul Fluminense.

Sem abaixar a cabeça, os comandados de Cairo Lima voltaram a empatar o confronto minutos depois: livre, o meia Higor Leite, emprestado pelo Fluminense, finalizou de longa distância, vencendo o arqueiro adversário.

Mais incisivo, os visitantes enfim encontraram seu melhor futebol e pressionavam o Resende. O cansaço começava a bater nos atletas, mas nenhuma das equipes abdicavam do gol da vitória. Apesar da insistência, o placar permaneceu intacto e cada time conquistou um ponto na estreia do Campeonato Carioca.