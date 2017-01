No primeiro clássico do ano, Vila Nova estreia com vitória sobre Atlético-GO

INCIDENCIAS: 1ª rodada do Campeonato Goiano de 2017. A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz (GO) apitou a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Leone Carvalho (GO)

Neste sábado (28), o primeiro clássico do ano que marcou a estreia do Campeonato Goiano e o Vila Nova levou a melhor sobre o Atlético-GO, vencendo o time rubro-negro por 1 a 0 com um gol de pênalti de Hiroshi, no estádio Serra Dourada. Foi uma vitória colorada que deixou a equipe e a torcida bem mais motivados para o restante do campeonato.

Com a vitória, o Vila Nova assumiu a liderança de momento do Grupo A, isso porque Iporá, Crac, Itumbiara e Goiás, que são do mesmo grupo, jogam nesse domingo (29). Já o Atlético, que é do Grupo B, está na lanterna da competição e ainda terá de ver os adversários buscarem a vitória, já que ainda não jogaram na rodada.

O próximo adversário do Vila Nova será o Anápolis, e a partida ocorrerá no estádio Serra Dourada, na quarta-feira (2), ás 20h30. Já o Atlético-GO jogará contra o Iporá, no estádio Ferreirão, também na quarta-feira (2), ás 20h30.

Atlético domina, mas faltou o gol

A partida começou com o Atlético querendo esquecer a pré-temporada ruim e com vontade de vitória pra cima do Vila Nova. Logo nos primeiros minutos, o Vila teve de parar o Atlético com falta o que rendeu o primeiro cartão amarelo do campeonato para o lateral Maguinho, com apenas três minutos de jogo.

As principais jogadas do Vila Nova saiam nos pés do atacante Wallyson e do meio-campista Hiroshi, mas foi o Atlético que fez a primeira chegada perigosa quando Júnior Viçosa deixou Willians com condições de marcar, mas ele chutou em cima do goleiro Wendell.

O Atlético seguiu pressionando quando Daniel Borges cruzou, Viçosa cabeceou e a bola passou com perigo ao lado da trave de Wendell. A posse de bola seguia com o time de Marcelo Cabo, e o Vila se defendia como podia, só esperando a oportunidade de um contra-ataque.

Viçosa seguia com vontade de fazer gols e teve uma boa oportunidade em uma finalização após passe de Daniel Borges, mas ele mandou a bola pra fora e ainda pediu pênalti quando caiu na área logo em seguida.

A melhor chance criada pelo Vila Nova veio no final do primeiro tempo quando o atacante Wallyson bateu de primeira, a bola pingou no gramado e foi por cima de Kléver. O primeiro tempo acabou com o Atlético demonstrando que queria mais a vitória.

Vila se reorganiza no segundo tempo e consegue a vitória

A conversa de Mazola Júnior com os jogadores no vestiário deu resultado, e o Vila Nova voltou com uma nova postura no segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, PH cruzou para Wallyson que na finalização, obrigou Kléver a fazer boa defesa.

O Vila Nova passava a controlar a posse de bola e o treinador colocou o time mais rápido ofensivamente quando trocou Vandinho por Matheus Anderson. E de tanto pressionar, veio a coroação quando Ricardo Silva derrubou Wallyson na área e o árbitro marcou pênalti.

Na penalidade, Hiroshi bateu com perfeição no canto esquerdo de Kléver, que mesmo indo na bola, não alcançou e viu o Vila Nova abrir o placar no jogo. Era a hora do desespero para Marcelo Cabo, que teve de colocar o time novamente no ataque para buscar o empate.

Alípio teve a oportunidade de entrar no ataque, assim como Daniel dos Anjos e Edson Júnior, todos atacantes, mas a defesa do Vila Nova foi conseguindo neutralizar bem os ataques rubro-negros. O jogo demorou acabar por conta da parada técnica e os acréscimos deixaram a torcida colorada bem apreensivas.

O Atlético dormiu no jogo e não conseguiu mais criar boas oportunidades após sofrer o gol, com isso, o juiz apitou o final da partida e encerrou o primeiro clássico do ano com uma vitória colorada, para a festa da torcedor vilanovense.