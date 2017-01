Em duelo de equipes da Série B, Juventude e Brasil empatam na estreia do Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2017, disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Na estreia do Campeonato Gaúcho para Juventude e Brasil de Pelotas, a bola não foi ao encontro das redes. A papada e os xavantes não tiveram eficiência para romper o lacre do placar e o 0 a 0 persistiu até o apito final de Leandro Vuaden. Com o resultado, as equipes se juntam aos demais que empataram na estreia, a exemplo de Inter e Veranópolis, Cruzeiro e São José, todos com um ponto ganho no Gauchão 2017.

Na segunda rodada, o Brasil recebe o Cruzeiro no estádio Bento Freitas, pelo primeiro compromisso oficial em casa na temporada. A partida ocorre no domingo (5), às 18h00. Já o Juventude sai para o papel de visitante contra o São Paulo, no sábado, às 21h00.

Jogo movimentado, mas empate persistente

Logo no primeiro lance de partida, a bola foi lançada para o atacante do Brasil, Gustavo Papa e ele foi atingido de forma desleal pelo defensor. Cartão amarelo para o zagueiro e atendimento médico ao experiente rubro-negro. A primeira jogada foi dos jaconeros. Caion recebeu bola pela esquerda e tocou para o meio da área, mas Felipe Lima finalizou para fora.

O Juventude se sentia mais à vontade em campo e o Brasil possuía dificuldades de trocar passes e sair do campo defensivo. Aos 15 minutos, em bola jogada para área, o zagueiro Leandro Camilo foi deslocado pelo marcador e caiu de mau jeito. Novamente o atendimento foi solicitado em campo. Com muitas mudanças nas espinhas dorsais dos times, a sequência do trabalho da bola era dificultada e havia muitos erros de passe.

Aos 19 minutos, pela esquerda, Jean Silva finalizou forte e o goleiro Douglas espalmou para escanteio. Na cobrança do corner, o goleiro afastou a primeira bola e Aloísio chegou chutando pela linha de fundo, com algum perigo. Aos 28 minutos, Gustavo Papa precisou deixar o campo de forma preocupante, encaminhado ao hospital por uma pancada sofrida e o atacante Bruno Lopes veio ao jogo.

O Juventude seguia mais presente no campo xavante, mas sem criação de chances claras. Murilo teve boa oportunidade na área já com 32 do primeiro tempo, mas chutou errado e a bola se perdeu na linha de fundo. O Brasil oevou perigo na bola parada, com cabeçada de Nem e defesa salvadora do goleiro Douglas, que espalmou junto ao travessão. Após, nova chegada xavante em passe de Aloísio para Bruno Lopes, que perdeu tempo e finalizou para fora ao tentar tirar do arqueiro.

Do outro lado, os jaconeros perderam chance com Wallacer, que chegou a passar por Eduardo Martini, mas perdeu ângulo e acabou acertando o goleiro rubro-negro na tentativa do gol ou do cruzamento fechado. O Juventude ensaiou pressão nos minutos finais, Murilo obrigou Martini a espalmar um chute forte, mas o jogo foi ao intervalo com o placar de início.

Perda de inspiração e igualdade no clássico

O Brasil voltou com Galiardo no lugar de Nem, jogador que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo. O jogo ficou movimentado, mas devendo em inspiração. O experiente meia Hugo também havia vindo a campo pelo Juventude e buscava acionar os companheiros. Aos 18 minutos da etapa final, Lenilson fez boa jogada individual, cortou a marcação e finalizou forte para boa defesa rebatida de Douglas.

O lance de maior perigo não despertava mais inspiração nos times e o jogo se passava povoado pelo meio de campo. Murilo saiu e Caprini ingressou nos jaconeros. Foi o recém ingressante que cavou uma falta próximo da área. O canhoto Pará cobrou firme no canto do goleiro e Martini espalmou para escanteio.

Foi novamente o lateral-esquerdo e capitão Pará quem arriscou do meio da rua e a bola passou próxima da meta, acima do travessão, arrancando aplausos dos torcedores do mandante. Aos 30 minutos, uma falta inexistente deu boa chance ao Ju. A cobrança como um escanteio curto foi rolada para entrada da área, o chute para direção do gol teve o complemento do zagueiro Anderson Marques às redes, mas foi sinalizado o impedimento do jogador. Placar seguiu em 0 a 0 no Jaconi.

Pela volta do xavante ao ataque, Jean Silva não firmou-se para chutar direito, a zaga chegou para ajudar e a bola foi fácil ao goleiro Douglas. As últimas investidas do jogo foram do Juventude, rondando a área do Brasil. O xavante nem conseguia sair ao contra-ataque. Eduardo Martini fez boa defesa em chute de Lucas, deu rebote e Hugo mandou para fora na sequência. O marcador de 0 a 0 ficou estampado e o Rubro-Negro gostou mais. O técnico Rogério Zimmermann esperou o apito final e foi saudar seu torcedor presente na serra.