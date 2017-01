FPF define equipes e sistema de disputa do Pernambucano Feminino de Futebol

Foto: Divulgação/Vitória de Santo Antão

Na última sexta-feira (27), em sorteio realizado na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino teve os grupos definidos.

O torneio contará com a participação de oito clubes. O formato da competição será com as equipes divididas em dois grupos de quatro se enfrentando entre si e avançando as duas primeiras para a próxima fase.

No grupo A ficaram Vitória de Santo Antão - AAD, Sport, Central e Flamengo de Arcoverde, enquanto Náutico, Porto, Ipojuca e Ferroviário do Cabo formam o grupo B do campeonato.

O inicio da competição estadual feminina está marcado para o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres e os confrontos estão definidos. Nas partidas da rodada de abertura, a FPF colocará em disputa o Troféu Garra da Mulher Pernambucana.

1ª RODADA

Vitoria X Sport - Carneirão, às 15h

Central X Flamengo - Lacerdão, às 20h

Náutico X Porto - Aflitos, às 15h

Ferroviário X Ipojuca - Gileno De Carli, às 20h