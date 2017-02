Após tropeço frente ao Vila, Atlético-GO enfrenta Iporá em busca da recuperação no Estadual

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano de 2017; A partida será realizada no estádio Ferreirão, em Iporá (GO); A bola rola ás 16h30

ÁRBITRO: Elmo Resende (GO) apitará a partida, auxiliado por Márcio Soares (GO) e Adaílton Fernando (GO)

Depois de sofrer uma derrota no clássico contra a equipe do Vila Nova logo na primeira rodada do Campeonato goiano 2017, o Atlético-GO se volta para o seu segundo jogo na competição, contra a equipe do Iporá, no estádio Ferreirão, nessa quarta-feira (01), na cidade de Iporá.

A partida começará às 16h30, já que o estádio Ferreirão não tem iluminação e não poderá ocorrer na parte da noite. A equipe do Atlético buscará a primeira vitória no Campeonato Goiano, o mesmo ocorre com o Iporá, que só empatou com o Goianésia na primeira rodada.

A equipe atleticana ainda não conseguiu surpreender nesse ano de 2017. Dos dois amistosos disputados, contra Gama e Aparecidense, o Dragão perdeu os dois jogos pelo placar mínimo. O mesmo ocorreu na primeira rodada contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada.

Marcelo Cabo bota confiança na equipe do Atlético-GO

Mesmo com a derrota no primeiro jogo, o treinador Marcelo Cabo segue botando confiança na equipe do Atlético para a sequência da temporada, e também para o jogo contra o Iporá, nessa quarta-feira (01). De acordo com o treinador, a evolução do elenco já está acontecendo e isso pode crescer ainda mais.

"A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Iporá lá. Mas a nossa equipe vem evoluindo bastante fisicamente, tecnicamente e taticamente e esperamos ver ainda mais evolução durante a partida.", afirmou o comandante atleticano.

A equipe do Atlético fará duas mudanças para o jogo contra o Iporá. O zagueiro Ricardo Silva e o meia-atacante Luiz Fernando sofreram lesões no joelho e com isso, Bonfim e Alípio ganharam as vagas no time titular.

O Dragão deverá entrar em campo com: Kléver; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda, Betinho, Alípio, Jorginho e Willians; Júnior Viçosa.

Iporá libera estádio e vai com confiança para o jogo

A equipe do Iporá conseguiu a liberação do estádio Ferreirão para a partida contra o Atlético-GO para o jogo dessa quarta-feira (01), após entregar os laudos do estádio para a Federação Goiana de Futebol e também para a Polícia Militar.

A direção do Iporá também correrá atrás para providenciar a iluminação para o estádio o mais rápido possível. Os ingressos para o jogo contra o Atlético-GO custarão R$ 30,00 e estão sendo vendidos nas bilheterias do estádio.

Poderão pagar meia-entrada quem apresentar carteirinha de estudante e também idosos. A equipe do Iporá deve manter a mesma equipe que enfrentou o Goianésia na primeira rodada.

A equipe do treinador Everton Goiano deverá ser: Cleriston, Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Patrick e Caio, Wesly, Jean Batista, Rodrigo Alves e Wagner Querino; John e Paulo Henrique.