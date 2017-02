Central recebe Náutico em duelo marcado por polêmica sobre presença da torcida adversária

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, no Estádio Antônio Inácio de Souza, em Caruaru (PE)

Nesta quarta-feira (31), às 20h30, no Estádio Antônio Inácio de Souza, Central e Náutico se enfrentam pela 2ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. O confronto, que seria na Ilha do Retiro, sofreu uma alteração nesta segunda-feira (30) e acontecerá normalmente em Caruaru (PE).

A patativa estreou com derrota pesada no Hexagonal do Título. A equipe caruaruense visitou o Sport na Ilha do Retiro e perdeu por 3 a 0. Com o resultado negativo, o time comandado por Laelson Lima ocupa o 6º lugar com nenhum ponto somado e três gols de saldo negativo.

Já nas bandas de Conselheiro Rosa e Silva a situação é um pouco diferente. Vindo de um empate justo no clássico contra o Santa Cruz, o Náutico deseja vencer para figurar nas primeiras colocações do hexagonal.

Central busca primeira vitória

Depois da derrota para o Sport, no último sábado (28), o Central vai com tudo para cima do alvirrubro pernambucano para conseguir vencer e tentar embalar no Hexagonal do Título. Como somente quatro dos seis times se classificam para as semifinais e o clube está no sexto lugar, vencer em casa passou a ser obrigação.

Porém, para o confronto desta quarta, o treinador Laelson Lima terá um problema na defesa. Como o lateral-direito titular Baiano está machucado, o reserva Luiz Matheus foi acionado contra na primeira rodada. O atleta acabou sendo expulso e está vetado. Para iniciar a partida pelo lado direito da defesa, o zagueiro Sanny Rodrigues será improvisado.

Como vai jogar diante da sua torcida, o Central aposta no quarteto de veteranos para segurar o Náutico e conseguir vencer. Se trata dos volantes Vágner Rosa e Everton, o meia Aílton e o atacante Anderson Lessa. Os quatro atletas têm passagens pelo adversário.

Dado busca sequência no time titular para entrosar o Náutico

O treinador Dado Cavalcanti optou por manter para o confronto contra o Central o mesmo time que enfrentou o Santa Cruz na primeira rodada. A única alteração, porém, é a entrada de Maylson no lugar de Dudu, suspenso por ter levado cartão vermelho.

A expectativa era de que o centroavante Anselmo, autor do gol alvirrubro no Clássico das Emoções, jogasse como titular, mas Dado optou por dá entrosamento e sequência aos titulares. Assim, Anselmo segue como opção no banco de reservas.

"Está tudo mundo buscando espaço. Todos estão lutando para estar entre os 11 e isso faz com que o treinador crie certas dúvidas, mas dúvidas positivas em busca de um time ideal. Se a dúvida for boa, que aumente mais na cabeça de Dado", disse Anselmo, falando também sobre as partidas contra o rival Santa Cruz por mais de uma competição.

"A intenção é de repetição para dar mais entrosamento. Quando um time de futebol repete as escalações e quando a troca de um ou outro acontece por necessidade, essas trocas são minimizadas. Enquanto eu puder repetir, eu vou repetir. Hoje troco Dudu por Maylson por suspensão", afirmou o técnico.

Um jogador que está perto de retornar aos gramados é o meio de campo Marco Antônio. O atleta se recuperou de lesão, foi liberado para treinar com bola, mas não deve viajar à Caruaru. Entretanto, o meia deverá aparecer entre os relacionados para o jogo seguinte, contra o Santa Cruz, no Arruda, em confronto válido pela Copa do Nordeste.