Embalado após vitória no clássico, Vila Nova encara Anápolis no Serra Dourada

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano de 2017; A partida irá ocorrer no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO); A bola rola ás 20h30

ÁRBITRO: Breno Souza (GO) apitará a partida, e será auxiliado por Bruno Pires (GO) e Alexandre Hume (GO)

A equipe e a torcida do Vila Nova estão empolgadas. A vitória no amistoso contra o Flamengo e no clássico de estreia contra o Atlético Goianiense deixou o clube colorado motivado para a sequência de jogos no Campeonato Goiano, e a próxima partida será nessa quinta-feira (02), às 20h30, contra o Anápolis, no estádio Serra Dourada.

Sem a liberação do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, a partida teve que ser transferida para o estádio Serra Dourada, mas isso não desanimou a equipe do Vila Nova. A equipe colorada lidera o Grupo A da competição, até o momento com 3 pontos ganhos.

O Anápolis vacilou. Na primeira partida jogando em casa, o Galo da Comarca ficou no empate sem gols contra a equipe do Itumbiara e por isso só conquistou um ponto até o momento no Grupo B. Porém, divide a liderança com Rio Verde, Goianésia e Aparecidense. O único que não pontuou no grupo foi o Atlético-GO.

Jogadores do Vila Nova querem ser mais ofensivos

A vitória empolgou, mas o futebol ainda tem que evoluir mais. Para os jogadores do Vila Nova e para o treinador Mazola Júnior, o time precisa aparecer mais no ataque e tentar envolver o adversário nas jogadas. O volante Marcos Serrato, é um dos que deseja uma evolução e também elogiou o Anápolis.

"Eu acho que sim, sempre tem algo a melhorar. Não é por que a gente vem de duas vitórias consecutivas que está tudo bom, tudo perfeito. Ele está certo em nos cobrar. Ele (Mazola Júnior) está testando o jeito de jogar. Em cada partida é uma estratégia diferente. É esperar para colocar no jogo. Teremos que atacar mais. Já sabemos que o lateral deles (Marcelo) é forte. O Anápolis não é nenhum time bobo", disse o jogador.

Mazola pode fazer algumas mudanças na equipe titular. Nos treinos dessa semana, o treinador colocou o volante Geovane, o meia Moraes Júnior e o atacante Matheus Anderson entre os titulares. O atacante Moisés segue como dúvida para a partida.

A provável escalação do Vila Nova será: Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Jonathan; Geovane, Marcos Serrato, Moraes Júnior e Hiroshi; Wallyson e Matheus Anderson.

Anápolis se organiza para tentar surpreender o Vila Nova

O Galo da Comarca não ficou satisfeito com o empate na primeira rodada contra o Itumbiara, e agora terá que correr atrás do prejuízo contra o Vila Nova. As duas equipes já têm um histórico de rivalidade, e o Anápolis fará de tudo para correr atrás da vitória.

A equipe comandada por Charles Fabian não deverá ter muitas mudanças para a partida no Serra Dourada. A provável equipe do Galo será: João Vitor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Marinho Donizete; Albert, Helder e Felipe Baiano; Rafael Furlan, Régis e Rafael Granja.

O retrospecto entre Vila Nova e Anápolis é favorável aos colorados. São 129 jogos, com 73 vitórias para o Vila Nova, 27 vitórias para o Anápolis e 29 empates. Os dois times já decidiram dois títulos goianos, em 1965, onde o Galo foi campeão, e em 1995, onde o Tigrão conquistou a taça.