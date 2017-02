Em jogo com apagão, Serra Talhada vence o América no Pernambucano

Google Plus

Na noite desta quarta (01), o América recebeu o Serra Talhada no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, pela primeira rodada do Hexagonal da permanência do Campeonato Pernambucano.

As equipes foram protagonistas de um primeiro tempo morno e sem sustos para nenhum dos lados, fazendo com que a primeira etapa terminasse da mesma forma que iniciou.

Para o segundo tempo, o América voltou com algumas alterações. Silas, o camisa 10 da equipe saiu e deu lugar a Victor, mantendo o esquema tático da equipe. Aos 12 minutos de jogo, as luzes do estádio se apagaram e só houve retorno após 30 minutos de paralisação.

Logo após a bola voltar a rolar, Edson Pitbull acendeu o jogo e marcou o primeiro gol da partida. Dez minutos depois, Pitbull marcou o seu segundo gol, para a surpresa do América que mesmo jogando em casa, parecia estar distante. Quase no apito final, o Mequinha diminuiu o placar com Tiago.

Com a vitória, o Serra Talhada respira melhor nesse início de “Torneio da Morte”, ocupando a 2º colocação da tabela com os mesmos 3 pontos conquistados que o Flamengo, 1º colocado. O América está na 4º posição.